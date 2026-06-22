SK Hynix измести Samsung и вече е най-голямата публична компания в Южна Корея

SK Hynix изпревари Samsung Electronics в понеделник и се превърна в най-високо оценяваната публично търгувана компания в Южна Корея. Това бележи драматичен обрат в съдбата на производителя на чипове, който преди две десетилетия бе на ръба на фалита поради дългове, съобщава Ройтерс.

Компанията, която днес е доминиращ доставчик на чипове с памет с висока пропускателна способност (HBM), използвани в системи за изкуствен интелект за клиенти като Nvidia и Google, се превърна в един от най-големите бенефициенти на глобалния AI бум. Това допринесе за ценови ръст на акциите ѝ с над 340% през тази година и издигна пазарната ѝ капитализация над тази както на Samsung Electronics, така и на Micron.

Акциите на SK Hynix се търгуваха с ценови ръст от 5,7%, като пазарната стойност на компанията достигна 2082,5 трлн. вона (1,35 трлн. долара) спрямо увеличение от 0,4% при Samsung Electronics до 2081,3 трлн. вона, без да се включват привилегированите акции.

Акцията достигна този важен праг в момент, когато изкуственият интелект преобразува глобалната индустрия на полупроводниците, превръщайки специализираните чипове за памет от обикновено търгувани стоки в критични компоненти на инфраструктурата, захранваща приложения като ChatGPT и усъвършенствани AI модели.

SK Hynix се фокусира предимно върху чипове за памет за разлика от Samsung Electronics, чиято дейност включва също производството на логически чипове, както и електроника. Samsung Electronics заемаше първото място от 2000 г. насам.

„Появата на персонализиран чип за памет за изкуствен интелект фундаментално промени икономиката на индустрията и позволи на SK Hynix да се утвърди като пазарен лидер“, заяви Ким Сун-у, старши анализатор в Meritz Securities.

За SK Hynix това постижение бележи кулминацията на един от най-големите обрати в историята на южнокорейския бизнес.

През 2002 г. тогавашната Hynix Semiconductor беше на прага да бъде продадена на Micron, след като беше съсипана от дългове, натрупани по време на агресивна експанзия. Сделката в крайна сметка пропадна, което остави компанията под контрола на кредиторите в продължение на почти едно десетилетие.

Акциите ѝ се сринаха до ниво от едва 135 вона през 2003 г., което доведе до това инвеститорите да я възприемат за нискостойносна акция.

След това съдбата ѝ през следващите години следваше традиционния цикъл на възход и спад в глобалната индустрия за памети. През 2023 г. сериозен спад разтърси цените на чиповете за памет, което принуди SK Hynix да отчете годишна оперативна загуба от 7,73 трлн. вона.

Компанията започна да се възстановява година по-късно, когато бумът в изкуствения интелект набра скорост и компании като Microsoft, Google и Meta инвестираха масивно. Това ѝ позволи да запише годишна оперативна печалба от 23,5 трлн. вона през 2024 г. – рекорд за онова време.