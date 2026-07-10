SK Hynix привлече 26,5 млрд. долара от листването си в САЩ

Южнокорейската компания SK Hynix определи цената на американските си депозитарни разписки (ADR) на 149 долара в четвъртък, привличайки около 26,5 млрд. долара, показва подаден в САЩ регулаторен документ. Това подчертава силния интерес на инвеститорите към този ключов производител на чипове във веригата за доставки на изкуствен интелект, предава Ройтерс.

Продажбата на акции се осъществи в момент, в който компанията се възползва от позицията си на водещ доставчик на чипове за памет с висока пропускателна способност – критичен компонент за съвременните процесори, задвижващи глобалните AI системи.

SK Hynix определи цената на листването с премия от 2,7% спрямо средната цена на акциите си през последните три търговски дни, съобщи компанията в доклад, подаден в петък до Корейската фондова борса. Акциите на производителите на чипове загубиха част от инерцията си през последните седмици след впечатляващ ръст, отчасти поради опасенията на инвеститорите от забавяне на разходите за изкуствен интелект.

Акциите на SK Hynix се търгуваха с ценови ръст от 2,8% в Сеул при отварянето на пазара в петък, изоставайки от увеличението от 4,5% на пазара като цяло.

Търсенето на акциите на SK Hynix при продажбата им в САЩ надхвърли седем пъти предлаганите акции, заяви в четвъртък запознат с въпроса източник.

SK Hynix е отказала да коментира ценообразуването и търсенето на акциите. Източникът е пожелал анонимност, тъй като подробностите около продажбата на акциите са поверителни.

Акциите в САЩ ще започнат да се търгуват в петък под борсовия код SKHY на Nasdaq. По-рано компанията посочи цена от 242 500 вона (160,80 долара) за ADR, изчислена въз основа на цената при затваряне на борсата в Сеул на 3 юли. В четвъртък корейските акции затвориха на цена от 2 186 000 вона, като 10 ADR представляват една обикновена акция.

Предлагането на акции от южнокорейския производител на чипове ще финансира нови заводи и оборудване, за да отговори на нарастващото търсене на AI чипове.

Освен привличането на средства, очаква се листването на SK Hynix в САЩ да помогне за намаляване на разликата в оценката ѝ спрямо американския ѝ конкурент Micron, който, въпреки по-малкия си пазарен дял при ключови продукти за памет, се възползва от директния достъп до най-големия в света кръг от инвеститори.

Micron се търгува при 12-месечно прогнозно съотношение цена/печалба от 6,66 пъти спрямо 5,5 пъти при SK Hynix.

„SK Hynix води по пазарен дял и близост до Nvidia, а Micron се конкурира по енергийна ефективност, позициониране в САЩ и инерция от третото място“, заяви Даниел Нюман, главен изпълнителен директор на технологичната изследователска фирма Futurum Group.

Междувременно SK Hynix продължава да се бори с вътрешния си конкурент, Samsung, за надмощие в производството на чипове. Samsung Electronics остава най-големият производител на чипове за памет в света по обем.