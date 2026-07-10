Volkswagen обмисля да намали наполовина гамата си модели

Volkswagen планира да съкрати широката си гама от модели с до 50% - мярка за икономии, която беше обявена след заседанието на надзорния съвет, на което така и не се постигна съгласие за по-сериозни съкращения на работната сила, съобщава Bloomberg.

Главният изпълнителен директор Оливер Блуме планираше да настоява за удвояване на съкращенията на работни места до 100 хил. позиции и затваряне на четири завода в Германия по време на заседанието. Volkswagen предлага приблизително 150 моделни линии в своите марки, включително Porsche, Audi, Skoda, както и търговски превозни средства.

От VW заявиха, че намаляването на продажбите е предназначено да включва и по-ограничени продуктови опции, позволявайки насочване на ресурсите за разработка към сегментите с най-висока възвръщаемост. Планът не очертава твърди времеви цели, нито посочва кои марки са във фокуса.

Най-големият европейски производител на автомобили по пазарен дял е изправен пред най-значителното си преструктуриране от десетилетия, след като печалбите на най-големия му пазар, Китай, спаднаха, а търсенето в Европа остава под нивата отпреди пандемията. Бизнес моделът на VW за разработване и производство на автомобили за износ от Германия вече не е жизнеспособен, изтъква Блуме.

Въпреки че компанията вече се споразумя за големи съкращения на персонала през 2024 г. с работниците си, те не са достатъчни, след като проблемите на VW се задълбочиха. Американските мита помрачават бизнеса на Audi и Porsche, които в близкото минало генерираха голяма част от печалбата на групата.

В Европа китайските производители на автомобили като Chery Automobile Co. печелят все по-голям пазарен дял с достъпни автомобили, с които германските марки не могат все още да се конкурират.

Подробности за потенциалните мерки срещу заводите в Германия и по-нататъшните съкращения на работни места бяха разкрити преди срещата, което разгневи влиятелните представители на синдикатите на VW.

„В настоящата икономическа и политическа обстановка“ главният финансов директор Арно Антлиц заяви късно в четвъртък, че усилията на VW за съкращаване на работни места и капацитет не са достатъчни.

Решението е резултат от седмици на спорове между синдикалните лидери и ръководството заради предложения за премахване на повече работни места, закриване на заводи и отделяне на марката VW.

Ранните индикации от страна на синдикатите, които държат половината от местата в надзорния съвет, не сочат никакво облекчаване на ситуацията.

„Стига толкова, това е последната капка“, заяви Даниела Кавало, представител на синдикатите в надзорния съвет, отправяйки ултиматум към Блуме да се обърне към работниците до петък или да се изправи пред извънредни работнически срещи във VW след лятната ваканция.

Споразумението на VW с работниците от 2024 г. предвижда съкращения на над 35 хил. работни места в едноименната марка в Германия до 2030 г., но ръководството твърди, че влошаващите се условия в Китай, Европа и САЩ показват, че тези мерки няма да са достатъчни.

Всяко преструктуриране е трудно поради сложното управление на компанията, където представителите на синдикатите държат половината места в надзорния съвет, а провинция Долна Саксония има значително влияние при вземането на решения и обикновено застава на страната на работниците.