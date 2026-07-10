Повечето азиатски пазари приключиха седмицата на положителна територия

Повечето пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха борсовата сесия в петък на зелено, като ръстовете бяха поведени от южнокорейските индекси.

Показателят Kospi се повиши с 2,52% до ниво от 7475,94 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq скочи с 5,47% до ниво от 837,43 пункта.

Инвеститорите проследиха листването на южнокорейската компания SK Hynix на американската борса в петък. Производителят на чипове, чиито акции поскъпнаха значително тази година заради огромното търсене на чипове за памет, определи цената на американските си депозитарни разписки (ADR) на 149 долара, привличайки около 26,5 млрд. долара.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се покачи с 1,58% до 68 814 пункта, а по-широкият показател Topix отбеляза ръст 0,39% до 4036,08 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия се повиши с 0,5% до ниво от 8806 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,4% до 24 127,5 пункта. Само показателят CSI 300 в континентален Китай се отклони от тенденцията и спадна с 1,96% до 4780,79 пункта.