Индексите на Wall Street са напът да отбележат седмица на растеж*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва без резки движения, като индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,2%, а широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite - с по 0,1%.

За седмицата и трите бенчмарка са напът да отбележат ръстове от по близо 1%, предава CNBC.

Акциите на производителите на полупроводници поевтиняват преди дебюта на южнокорейския производител на чипове SK Hynix на борсата Nasdaq в петък. Компанията, чиито книжа поскъпнаха рязко тази година заради огромното търсене на чипове за памет, определи цената на американските си депозитарни разписки на 149 долара за брой.

Част от инвеститорите се опасяват, че новото първично публично предлагане (IPO) може да отклони капитали от американските производители на чипове за памет като Micron Technology.

Акциите на Micron, Marvell Technology и Lam Research поевтиняват с по около 1%, а тези на Intel - с 2%. Книжата на Nvidia, Broadcom и AMD също са надолу. Борсово търгуваните фондове iShares Semiconductor ETF и VanEck Semiconductor ETF се понижават съответно с 1,1% и 0,7%.

Положителната динамика при акциите на производителите на чипове е сред основните фактори, които подкрепят водещите американски борсови индекси. Много инвеститори остават оптимистично настроени, че силният ръст на корпоративните печалби ще позволи възходът на фондовия пазар да се разшири и извън технологичния сектор и да продължи и през следващите месеци.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,545%, а тази по 30-годишните - до 5,06%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек спад от 0,03% до ниво от 100,878 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват леко с 0,29% до 76,52 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,08% до 72,14 долара за барел.

Златото поевтинява с 1,04 на сто и се търгува на цена от 4097,7 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.