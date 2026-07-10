Какво се случва при експлозия на танкер за втечнен газ?

В началото на седмицата катарски танкер с втечнен газ е бил атакуван в Ормузкия проток и са му били нанесени сериозни щети, пише Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Това е едва вторият случай на инцидент с танкер, превозващ газ, като и двата случая са свързани с военни действия. Първият е от пролетта, когато морски дрон удари руския танкер Arctic Metagaz в Средиземно море.

Досега в историята има случаи на аварии и експлозии в съоръжения за втечняване и регазификация, но инциденти с кораби в открити води - не. Ройтерс анализира какви могат да бъдат последиците от експлозия на танкер с втечнен газ.

За да се втечни, природният газ се охлажда до -162°С и така обемът му се намалява 600 пъти. По този начин суровината става икономически изгодна за пренос с танкери. Самите танкери са специални - с изолирани камери, за да се поддържа ниската температура.

Част от газа се изпарява и когато това не се контролира, налягането в камерите расте и също създава рискове.

Течната форма на природния газ не гори, но когато изтече, затопли се до газообразно състояние и се смеси с въздух, може да се подпали при източник на запалване. От екологичната организация Clear Arctic Alliance дори посочват, че пàрите са безцветни и силно запалими, като се получава горене с по-висока температура от обичайното.

От организацията правят анализ на инцидента с Arctic Metagaz и обръщат внимание, че той показва липсата на адекватни протоколи за реакция. При удара с дрон екипажът напусна танкера и той дни наред се движеше без посока в открити води около Малта и Италия.

Еколозите посочват, че подобни инциденти могат да се случат и в близост до бреговете и тогава под риск са изложени и близки населени места.

От индустрията обаче отбелязват, че танкерите за втечнен газ са проектирани с множество защитни слоеве. Това означава, че пожар в машинното отделение или по палубата, ако не засяга камерите с газа, не водят до експлозия. Рискът би се увеличил, ако пожарът без контрол се разпространи към товарното отделение. Именно така и руският танкер стигна до бреговете на Либия, където беше закотвен.

Тези два инцидента не бива да се гледат като изолирани случаи, казват още еколозите и допълват, че танкерите с втечнен газ в световен мащаб се очаква да се увеличават и рисковете от експлозия, както и емисиите метан, които се отделят, не бива да се игнорират.