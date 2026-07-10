Цената на петрола се стабилизира в края на волатилна седмица*

Цената на петрола се стабилизира в края на бурна седмица, докато разговорите между САЩ и Иран продължават въпреки ескалацията на напрежението, довела до рязък спад на корабоплаването през Ормузкия проток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват леко с 0,05% до 76,34 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,03% до 72,1 долара за барел.

Според американски представител техническите разговори между двете страни продължават, като Вашингтон остава ангажиран с намирането на решение. Междувременно статутът на по-ранното временно примирие остава неясен, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението вече не е в сила.

След серията от нападения срещу плавателни съдове в Ормузкия проток американските сили нанесоха удари по цели в Ислямската република в продължение на два дни тази седмица, което предизвика ответни атаки на Техеран срещу американски бази в региона. Въпреки това двете страни засега избягват връщане към пълномащабен военен конфликт, а някои клаузи от временното им споразумение, което все още не е официално отменено, продължават да се спазват.

Цената на петрола остава с ръст за седмицата, тъй като интензивността на трафика през Ормузкия проток намаля значително заради военните действия. Инвеститорите ще следят добива и продажбите на производителите от Персийския залив, включително Саудитска Арабия, която скоро трябва да обяви месечните си доставки за клиентите. Освен това по-късно в петък ще бъде публикуван месечният доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ), който може да даде нова информация за състоянието на пазара.

„Пазарът изглежда възприема последното напрежение между САЩ и Иран като предизвикателство пред процеса на примирие, а не като негов пълен провал“, коментира Уорън Патерсън, ръководител „Стратегия за суровините“ в ING Groep NV в Сингапур. „Съобщенията, че разговорите между Вашингтон и Техеран продължават, също успокояват пазара, че дипломацията остава предпочитаният път“, добавя той.

Трафикът през Ормузкия проток остава слаб и в петък, след като в четвъртък почти беше спрял, показват данни за проследяване на корабите. Не са били забелязани големи товарни плавателни съдове да преминават през протока, макар че празен супертанкер с гръцки собственик отново е навлязъл в Персийския залив, след като е преодолял тесния морски проход.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи в публикация в социалната мрежа X, че „Иран не контролира Ормузкия проток“. От командването допълниха, че от май насам американските сили са съдействали за безопасното преминаване на повече от 800 кораба през водния път. Протокът свързва производителите от Персийския залив със световните пазари и е сред основните спорни въпроси в отношенията между САЩ и Иран.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.