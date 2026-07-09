Американските борсови индекси записаха повишения, петролът поевтиня

Американските борсови индекси отбелязаха повишения в четвъртък, подкрепени от поскъпването на акциите на производителите на полупроводници и спада на цените на петрола, предаде CNBC.

Технологичният индекс Nasdaq Composite се повиши с 1,30% до 26 206,89 пункта, докато широкият борсов измерител S&P 500 нарасна с 0,81% до 7 543,64 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добави 139,02 пункта, или 0,27%, до 52 487,41 пункта.

Борсово търгуваният фонд VanEck Semiconductor (SMH), който следи представянето на сектора на полупроводниците, записа ръст от 2,5%, стимулиран от поскъпването на книжата на Micron Technology с 4,5%. Цената на акциите на Sandisk също нарасна силно със 7,6%.

Европейските индекси също се възстановиха в четвъртък, като общоевропейският индекс Stoxx 600 затвори с ръст от 0,8%, докато инвеститорите следят подновеното напрежение в Близкия изток.

За втори пореден ден САЩ нанесоха нови удари срещу Иран, съобщи Централното командване на САЩ. Последната серия от удари последва атаките на Техеран срещу търговски кораби във и около Ормузкия проток, което забави корабния трафик през този ключов воден път.

Въпреки това фючърсите на суровия петрол поевтиняха, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е предложил сключването на споразумение. Посредници от Катар и Пакистан също работят за привличането на двете страни към преговорната маса, според MS NOW, което цитира официални представители от тези държави.

Това се случва, след като в сряда Тръмп заяви, че може би вече не е заинтересован от преговори за споразумение с Иран. Преди това той заяви, че примирието между САЩ и Техеран е „приключило“ след поредната вълна от атаки в Близкия изток.

„Ситуацията е силно инфлационна и изключително несигурна“, заяви Меган Хорнеман, главен инвестиционен директор в Verdence. „Тя може да приключи утре. Може да се превърне в по-мащабно събитие. Не знаем какво ще стане. Затова в такъв случай просто трябва да имате добре диверсифицирана глобална експозиция към акции.“

Хорнеман счита, че пазарната обстановка ще остане нестабилна и занапред, като се има предвид, че инвеститорите може би са „донякъде имунизирани“ срещу динамиката на конфликта, която се характеризира с „поредица от възходи и спадове“. Тя също така заяви, че при настоящите си нива акциите може би не отразяват в цените си вероятността от поне едно повишение на лихвения процент от страна на Федералния резерв през втората половина на 2026 г.

„Това се отразява на продължаващия проблем с инфлацията до края на тази година“, каза тя, като добави, че „не става въпрос само за цените на петрола“. Макар че продължаващите инвестиции в изкуствен интелект може да се окажат дефлационни в дългосрочен план, тя заяви: „В краткосрочен план всички тези инвестиции, силният [икономически] растеж и потребителите, които продължават да харчат, са инфлационни фактори.“

Доходността по американските държавните облигации спадна в четвъртък след скока от предходната сесия, тъй като трейдърите преценяваха новите икономически данни и се опитваха да погледнат отвъд подновените военни действия в Близкия изток.

Доходността по ключовите 10-годишни ДЦК – основният ориентир за ипотечните кредити, автокредити и дълговете по кредитни карти – спадна с повече от 2 базисни пункта до 4,545%.

Тази по 2-годишните държавни облигации, която обикновено е по-чувствителна към краткосрочните решения на Федералния резерв относно лихвените проценти, спадна с над 3 базисни пункта до 4,17%.

Доходността по 30-годишните облигации, която се движи в синхрон с по-широките геополитически рискове, отбеляза леко понижение, но се задържа над ключовото ниво от 5%, достигайки 5,057%.

Златото поскъпна с над 1%, след като се появиха купувачи, търсещи изгодни сделки, след като цените спаднаха до едноседмично дъно на фона на последните събития в Близкия изток.

Спот цената на златото се повиши с 1,1% до 4122,15 долара за тройунция, след като в сряда спадна до най-ниското си ниво от 1 юли. Американските фючърси на златото с доставка през август поскъпнаха с 1,3% до 4134,10 долара.

Доларовият индекс остана без промяна през деня на ниво 101,93 пункта, докато йената леко надхвърли 40-годишните си минимуми, но се задържа стабилно на нива, които биха могли да предизвикат официални покупки за нейната подкрепа, на ниво 162,36.