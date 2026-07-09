Онлайн измамите зачестяват, хората трябва да са по-подготвени, предупреждава експерт

Потребителите могат да станат длъжници на онлайн търговци, ако преди това имат договорни отношения с тях. За това предупреди Габриела Руменова, създател на онлайн платформата „Ние, потребителите“, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Тя обясни, че те са поръчали стока, но не са я платили и дължат такси и за куриерските услуги. Но даде пример със схема, при която потребители поръчват от измамен сайт, отказват да получат пратката, а впоследствие получават писма с претенции за куриерски разходи и лихви.

Съветът ѝ е хората да са по-подготвени за рисковете при онлайн пазаруването и да полагат повече усилия за повишаване на дигиталната си култура. „Измамите зачестяват и ще продължат да зачестяват. Дигиталното пространство е много динамично. Едно нещо се създава, стои няколко часа и след това изчезва“, посочи Руменова. Тя отбеляза, че европейският Акт за цифровите услуги разширява отговорността на големите онлайн платформи и позволява потребителите да подават сигнали за незаконно съдържание, измамни търговци, фалшиви отзиви и други нелоялни практики.

Експертът призова хората винаги да проверяват самоличността на търговеца, данните за контакт и условията за покупка, особено когато пазаруват от сайтове извън ЕС. „Потребителите могат да сигнализират за всякакъв тип незаконно съдържание – от фалшиви търговци и стоки, през фалшиви отзиви, до кражба на самоличност. Всичко това трябва да бъде защитено и трябва да има ответна реакция на платформата“, каза още Руменова.

По думите ѝ най-често рисковете идват от фалшиви онлайн магазини, подвеждащи оферти и търговци, които целят да съберат лични данни или да доставят стоки, различни от поръчаните. По данни на Европейския потребителски център България 35% от българските потребители са се сблъсквали с поне една онлайн измама или опит за измама.

„Най-честите сигнали, които достигат до платформата „Ние, потребителите“, са свързани с покупки от чуждестранни сайтове. Рискът е още по-висок, когато търговецът е извън ЕС и Европейското икономическо пространство“, коментира Руменова. И даде пример от практиката, когато „поръчваш телефон, а всъщност вътре има един кабел“.

Според Руменова фалшивите електронни магазини често използват агресивни маркетингови техники, за да принудят потребителите да вземат прибързани решения. Сред тях са таймери с обратно броене, изкуствено ограничени промоции и силно занижени цени, които създават усещане за спешност и не оставят време за проверка на търговеца.

Тя препоръча потребителите да предпочитат магазини, които предлагат преглед и тест на пратката, особено когато пазаруват за първи път от даден търговец. Според нея изкуственият интелект ще улеснява създаването на измамни сайтове на фалшиви онлайн магазини, които вече се увеличават.

Кои са най-честите онлайн измами? Как се прави проучване и защо хората трябва да споделят с други потребители, за да защитят правата си? Увеличават ли се измамите с фалшифицирани продукти, и за кои от тях най-често се правят „ментета“? Зачестяват ли измамите при отдаване на жилища под наем за почивки?

Вижте целия разговор във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.