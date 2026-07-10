OpenAI представи нов AI агент за по-широк спектър от сложни задачи

Американската технологична компания OpenAI представи нов агент с изкуствен интелект (AI), предназначен да изпълнява по-широк спектър от сложни задачи в продължение на часове, като по този начин увеличава усилията си да привлече повече бизнес професионалисти, предаде Bloomberg.

Инструментът, наречен ChatGPT Work, е създаден да помага при изготвянето на документи, електронни таблици, презентации и уеб приложения. ChatGPT Work се задвижва от GPT-5.6 – най-новия модел за изкуствен интелект на компанията, който ще бъде пуснат в четвъртък, след като първоначално беше забавен от администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

OpenAI и конкурентът ѝ Anthropic PBC се надпреварват в разработването на по-усъвършенствани агенти, които да оптимизират по-широк спектър от задачи, като се възползват от успеха си с инструменти за автоматизиране на процеса на писане и отстраняване на грешки в кода. По-рано тази година Anthropic представи подобен продукт, наречен Claude Cowork, с цел да привлече по-широка аудитория.

И OpenAI, и Anthropic са подали конфиденциални заявления за публично предлагане на акции. Очаква се Anthropic да направи дебюта си на Wall Street още тази есен, съобщи Bloomberg News. OpenAI обмисля публично предлагане на акции през следващата година.