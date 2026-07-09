Как Ердоган се възползва от слабостите на европейците

Докато Европа увеличава въоръженията си и планира да стане по-малко зависима от САЩ, турският президент Реджеп Тайип Ердоган се позиционира като незаменим съюзник. Уникалните му отношения с Доналд Тръмп също играят в негова полза.

Трудно е да си представим по-голям комплимент за Ердоган: преди срещата на върха на НАТО Тръмп обяви, че ще дойде в Анкара заради него. Докато европейците се опитват да поддържат непредсказуемия американски президент в добро настроение, Ердоган е част от малък кръг политици, с които Тръмп поддържа забележимо топли лични отношения от много години, пише германския вестник Die Welt.

Един източник, присъствал на множество срещи между двамата лидери, казва, че между тях има истинско разбирателство и нормални работни отношения. Според медийни съобщения по време на първия мандат на Тръмп, той не е разговарял по телефона с никой друг държавен глава по-често, отколкото с Ердоган. На срещата на върха турският президент се оказа един от онези, които са способни да намерят начин да се обърнат към Тръмп. На него му се приписва способността да удържа американския президент в умерени рамки, предотвратявайки провала на срещата на върха.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е водещият медиатор. Неговата стратегия е да подчертае нарастващия принос на Европа към алианса, като същевременно ласкае Тръмп. Финландският президент Александър Стуб също се смята за политик, който може да се разбира с Тръмп, въпреки че вече не го показва публично, както правеше само преди няколко месеца.

Американският президент изглежда гледа на Ердоган като на лидер, който постига целите си.

"Всичко, което някога съм го молил да направи, той го е направил", заяви наскоро Тръмп.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и турският президент Реджеп Ердоган посрещнаха президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкара. Снимка: БГНЕС/ EPA/GEORGI LICOVSKI

Турция се позиционира спрямо Вашингтон като страна, която, в интерес на американците, противодейства на влиянието на конкурентни играчи в стратегически важни региони на света.

В Африка, например, тя действа като противовес на Китай, който разширява икономическата си мощ там. На континента Турция разчита на военно сътрудничество, износ на оръжие, по-специално дронове, тренировъчни мисии и споразумения за сигурност.

В Сирия Турция се представя като стабилизиращ фактор, способен да отблъсне руското и иранското влияние. Анкара е един от най-важните поддръжници на новия лидер Ахмед аш Шараа, който замени дългогодишния сирийски владетел Башар Асад. Това впечатли Тръмп.

Дори продължаващите тесни връзки, включително икономическите, между Анкара и Москва не се възприемат като заплаха. Точно обратното, смята източник от Анкара, запознат със ситуацията. Зад затворени врати както САЩ, така и Германия, каза той, очакват Турция да поддържа контакт с руското ръководство, така че каналът за преговори да остане отворен в случай на ескалация.

Не всички са доволни от нарастващото сближаване между Анкара и Вашингтон. Американският информационен сайт Axios съобщи, че израелският премиер Бенямин Нетаняху е поискал директно от Тръмп да "сдържи" Ердоган преди срещата на върха. Това се случва на фона на напрежението между Израел и Турция.

Ердоган е един от най-отявлените критици на войната в Газа и не се е дистанцирал от Хамас след нападението на 7 октомври 2023 г.

Освен това, наблюдателите смятат, че Тръмп може да е готов да направи компромис с Анкара по отношение на продажбата на изтребители F-35 или други сделки в областта на отбраната. Вашингтон в момента обсъжда завръщането на Турция към програмата за изтребители F-35, от която беше изключена преди няколко години заради закупуването на руската система за противовъздушна отбрана С-400.

В Анкара Тръмп заяви, че иска да отмени санкциите, наложени на Турция през 2020 г., и да обмисли евентуална продажба на изтребители F-35. Такава сделка "със сигурност се разглежда", подчерта Тръмп. "Това е чудесен план", добави той.

Но за Турция тази среща на върха е нещо повече от просто управлението на Тръмп. Истинското влияние на Ердоган се крие в турската оръжейна индустрия и ролята, която тя би могла да играе в нова НАТО, където европейските страни ще имат по-голямо влияние.

Един от най-сериозните пропуски в бойните способности на Европа е в така наречените способности за удари на далечни разстояния - способността за поразяване на стратегически цели далеч зад фронтовата линия, като командни центрове, авиобази, складове за боеприпаси или мостове. За да замести американския опит в тази област, Европа търси алтернативи и Турция може да бъде една от тях.

През май Анкара неочаквано представи разработената от страната ракета с голям обсег "Йълдъръмхан" и сега търси международни партньори за по-нататъшно развитие на програмата и износ на ракетата.

За Турция това не е само въпрос на доходоносен договор за отбрана, но и на достъп до европейски технологии. Предвид опасенията на ЕС относно тясното сътрудничество с правителството на Ердоган, Анкара активно се стреми да сформира коалиция от заинтересовани държави, включително Германия и Обединеното кралство.

Фактът, че страните от ЕС сега гледат по различен начин на Турция, е очевиден и от примера на Франция. Само преди няколко години Париж и Анкара понякога заемаха почти непримирими позиции по отношение на Сирия, Либия и Източното Средиземноморие. Сега изглежда, че те проучват възможността за разширяване на сътрудничеството в областта на сигурността. Според Ройтерс Франция е смекчила предишната си позиция: тя се противопоставяше на продажбата на европейската система за противовъздушна отбрана SAMP/T на Турция.

Според експерта по сигурност Нико Ланге, както Украйна, така и Турция са „част от цялостно решение“, когато става въпрос за осигуряване на отбранителните способности на Европа. Докато Киев драстично увеличи собствените си възможности за производство на дронове с голям обсег през последните две години, Турция разчита на бързо разрастващата се отбранителна промишленост, която в момента включва приблизително 3000 компании.

„В областта на електронната война Турция е далеч напред и може да преодолее европейските изоставания“, казва Ланге.

Другата страна на монетата почти не беше обсъждана на срещата на върха на НАТО. Опозиционният политик и съперник на Ердоган Екрем Имамоглу трябваше да се яви в съда по три отделни обвинения в неделя. Членовете на Европейския парламент разкритикуваха процеса като проява на политизирано правосъдие.

Няколко дни по-рано беше задържан и комикът Дениз Гьокташ, критик на правителството. В президентския дворец, където се срещаха държавните и правителствените глави, обаче основната грижа е ролята на Турция за сигурността на алианса. В тази логика демократичните въпроси в приемащата страна са второстепенни.

(БГНЕС)