Тръмп приветства Ердоган като приятел, но така и не даде отговор за самолетите F-35

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският президент Доналд Тръмп отново засвидетелстваха уважение и приятелство един към друг при пристигането на американския лидер в Анкара за срещата на върха на НАТО, съобщава БТА. Търсенето на изход от войната между Украйна и Русия, възможното връщане на Турция в програмата за самолетите F-35, изглаждането на отношенията с Иран и подобряването на ситуацията в Газа бяха сред общите теми, които засегнаха двамата лидери. Тръмп отново разкритикува съюзниците от Европа за липсата на подкрепа към САЩ във войната с Иран, както и за недостатъчното, според него, поемане на отговорности в рамките на НАТО.

Скъпи приятели

„Искам да подчертая колко е важно това посещение. Срещата на върха на НАТО се провежда в Анкара и всички лидери се събират в нашата страна. Фактът, че скъпият ми приятел Тръмп ще бъде утре с нас, ще ни даде още сила“, бяха първите думи на Ердоган към Тръмп по време на пресконференцията им в президентския дворец „Бештепе“.

Тръмп също заяви, че с Ердоган са големи приятели и го поздрави за свършеното, давайки за пример летището, на което е кацнал, и пътищата, по които е минал.

„Вие сте много добър лидер, лидер, който е уважаван в целия свят. Имаше много хубава химия между нас, имахме много добри отношения. Турция с лидерството на президента (Ердоган – бел. ред.) стана една изключително силна страна“, заяви Тръмп.

Той поздрави Ердоган за добрата военна подготовка на страната и определи Турция като държава, „на която трябва да се гледа с голямо внимание“.

Без ясен отговор за връщането на Турция в програмата за F-35

Американският президент заяви, че темата за връщането на Турция в програмата за военните самолети F-35 ще бъде разгледана, без да даде ясен отговор дали ще се стигне до решение в полза на Турция.

„Това е решение, което трябва да вземем. Разбира се, засяга много хора, включително и хора, които се намират в тази зала. Защо да не стане? С Турция имаме отношения и са много по-здрави, отколкото с други държави. Разбира се това е много добра програма и това е една от най-добрите програми, правени досега и със сигурност е нещо, което ще разгледаме“, коментира Тръмп.

Снимка: EPA/EMRAH GUREL / POOL

САЩ наложиха санкции на Турция и я изключиха от програмата за самолетите от пето поколение F-35, след като през 2019 г. Анкара закупи руски системи за противовъздушна отбрана С-400.

От своя страна турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че смята, че срещата на НАТО в Анкара може да донесе "благоприятно решение" на дългогодишното искане на Турция да купи самолети F-35 от САЩ и че Доналд Тръмп спазва обещанията си.

„Темата за F-35 не е нова за нас и тя беше обсъдена и по-рано със САЩ. Получихме обещание за пет самолета (не е уточнено от какъв вид – бел. ред.). Уважаемият Тръмп има отделно обещание за това към нас“, заяви Ердоган.

В същото време Доналд Тръмп коментира и готовността на САЩ за продажба на двигатели за турските самолети „KAAН“.

Критиките на Тръмп към НАТО

Липсата на подкрепа за САЩ от страна на НАТО във войната с Иран, както и недостатъчното според Тръмп поемане на отговорности в рамките на Алианса отново бяха критикувани от американския президент в навечерието на срещата на върха утре, когато лидерите ще обсъждат по същество въпросите, които касаят съюза.

„Аз наистина съм разочарован от НАТО. Ако срещата не беше в Турция - моят приятел стана много силен лидер, изключително силна личност - беше възможно да не присъствам“, заяви Тръмп.

Той подчерта, че САЩ инвестират милиони долари в Европа, за да я пазят от Русия и не получават нищо в замяна.

„Защо ние харчим стотици милиарди долари и когато дойде ред за нас, те не ни подкрепят, след като ние сме го правили“, попита американският президент, посочвайки Великобритания, Франция, Германия, Италия.

Подобен пример беше даден и с Гренландия, която е владение на Дания.

„Това, което повлия на отношенията ми с НАТО, беше и това – Гренландия по никакъв начин не помага на Дания. Дания не прави разходи там, но руските кораби обикалят около острова, има и потенциални заплахи“, посочи президентът.

В същото време той подчерта, че САЩ могат да изтеглят всичките си войници от Европа. „Европа е на много по-различно място, отколкото преди 20 години и този смисъл трябва да бъдат много внимателни по отношение на миграцията и енергетиката. Ако не обърнат внимание на това, няма да остане Европа“, предупреди Тръмп.

Регионалните конфликти

Доналд Тръмп коментира пред журналистите в Анкара последните си разговори с руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, завявайки че двамата искат да се споразумеят за край на войната между Русия и Украйна.

„Проведох добър разговор с Путин. Той самият също много уважава Ердоган. Преди известно време също бяхме разговаряли. Разговарях и с президента Зеленски. Всъщност те искат да се разберат. Получи се лошо, че продължи толкова дълго“, заяви Доналд Тръмп, имайки предвид войната в Украйна.

„Когато говорим за войни, понякога могат да завършат, когато най-малко очакваме. С Путин проведох добър разговор. Често се разбирам с Путин и не се разбирам със Зеленски или става точно обратното. Но и двамата искат да постигнат споразумение“, заяви Тръмп.

Ердоган също подчерта усилията на Турция за регионалния мир и стабилност. В този контекст той заяви, че двама с Тръмп ще обсъдят и войната между Русия и Украйна.

Пo отношение на Иран Тръмп изрази признателност към Ердоган за подкрепата на Турция към мирните преговори. „Турция се превърна в много добър съюзник за нас. Познава много добре Иран, проблемите в Иран, но заедно с няколко други държави, много помогнаха и се бориха“, каза Тръмп.

„Полагаме усилията за това как можем да изгладим отношенията между Иран и САЩ, да направим всичко по силите си, за да направим крачка към световния мир“, каза на свой ред Ердоган.

(БТА)