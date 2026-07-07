Шефът на НАТО: Доналд Тръмп беше прав

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте има послание за съюзниците от алианса относно Доналд Тръмп: президентът на САЩ беше прав.

Той беше прав, като оказваше натиск върху съюзниците да увеличат разходите за отбрана; беше прав, като ги накара да модернизират армиите си, и беше прав, като започна война с Иран – това каза Рюте пред Politico преди предстоящата среща на върха на НАТО в Турция, която започва по-късно във вторник.

„Просто харесвам човека. Мисля, че това, което прави за НАТО, е страхотно“, каза Рюте.

Одобрението на Рюте за Тръмп е факт на фона на честото раздразнение у европейските лидери заради думите и действията на американския президент, поставяйки под въпрос ангажимента му към Алианса след заплахите да анексира Гренландия, към принципа за обща отбрана по Член 5 от договора на НАТО, както и към американското военно присъствие в Европа като цяло, след като изтегли войски от Германия.

„Президентът Тръмп по същество постига това, което американските президенти се опитваха да постигнат след Айзенхауер, а именно да изравнят разходите за отбрана между САЩ и Европа“, добави Рюте.

Шефът на НАТО заяви, че тазгодишната среща на върха ще бъде „трансформационна“ за алианса и ще влее още милиарди в ключови отбранителни програми.

Цифрите досега са значителни. През последните две години 31-те страни членки на НАТО без САЩ обещаха 250 млрд. долара в нови програми и инвестиции в отбрана, като се очакват редица нови сделки и обещания през следващите два дни.

Рюте настоя, че европейските страни правят много повече, за да подсилят военните си способности и да поемат по-справедлив дял от защитата на континента.

„Трябва да изградим НАТО, което е устойчиво и следователно не е прекалено зависимо от САЩ“, каза ръководителят на НАТО.

Но не само натискът от Тръмп кара алианса да увеличи разходите си за отбрана. Другият ключов двигател е Владимир Путин. Съюзниците са решени да продължат да подкрепят Украйна с пари и оръжия, а също и да изградят собствена отбрана, за да възпрат евентуална руска атака.

„Трябва да направим това заради заплахата от руснаците“, каза Рюте, добавяйки, че целта е да се защитят 1 млрд. души в страните от НАТО „срещу руската заплаха, мащабното китайско трупане на сили и факта, че Русия, Китай, Северна Корея и Иран работят заедно“.

Що се отнася до войната в Иран, Рюте подчерта, че европейските страни са оказали решаващо значение за бомбардировките срещу Иран.

„САЩ вероятно не биха могли да осъществят „Епична ярост“ (операцията срещу Иран, бел. ред.), без да използват Европа като една голяма платформа за проекция на сила“, заяви той, като отбеляза, че Румъния е затворила най-голямото си пътническо летище, за да позволи движението на американски самолети, като общо 5000 американски самолета са излетели от европейски летища тази зима въпреки настояването на американския президент, че съюзниците на са оказали помощ.