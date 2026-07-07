AI секторът рискува да застраши бичата серия на акциите в Европа

Европа се радва на силно представяне, превръщайки се в основен печеливш от глобалното пренасочване на капитал извън технологичните акции. Въпреки това е малко вероятно имунитетът ѝ срещу сътресенията в търговията с компании за изкуствен интелект (АІ) да продължи дълго, пише Bloomberg в материал.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 отново достига рекорди в рамките на бичия си тренд, подкрепен от възходи ревизии на очакваните печалби, положителен набор от икономически показатели и намален интерес към по-рискови позиции от страна на инвеститорите в сравнение със САЩ. Изоставащите сектори като здравеопазването, стоките от първа необходимост и финансите имаха силен месец.

В същото време технологиите се борят да запазят позиции. И макар секторът да не носи същата тежест, каквато има в САЩ и Азия, Европа също ще бъде изложена на риск, ако той е под натиск. Имена в областта на изкуствения интелект като ASML Holding, Infineon Technologies и ABB формират девет от 20-те най-големи участници в Stoxx 600 тази година и са генерирали 47% от ръста на бенчмарка.

Само девет водещи АІ компании отговарят за 47% от възвръщаемостта на индекса Stoxx 600 тази година. Графика: Bloomberg LP

„Европейският пазар остава ориентиран към съвършенство, с очаквания за маржове на рекордно високи нива и рискови премии на 20-годишно дъно в момент, когато АІ моделите все повече рискуват да се комерсиализират“, посочват стратези на Bank of America Corp. Това „би могло да постави под въпрос очакванията за капиталовите разходи при изкуствения интелект и да заплаши да обърне водената от АІ инерция“, допълват стратезите.

В по-позитивен план те посочват, че плановете за фискални стимули на Германия най-накрая ще окажат влияние. Ръстът на вътрешното търсене в еврозоната вероятно ще се ускори до края на годината, докато инфлацията се забавя, а Европейската централна банка звучи забележимо по-малко строго.

Всички тези фактори създават „мини“ ефект тип Goldilocks (ситуация, при която условията са оптимални – като стабилен икономически ръст и умерено ускорена инфлация, бел. ред.), отбелязват стратезите. В резултат на това сега те предпочитат акции с местна експозиция, компании с по-малка пазарна капитализация и германски акции.

Различните пътища на паричната политика, по които поеха ЕЦБ и Федералния резерв, са ключови. Европейските представители направиха всичко възможно, за да подчертаят, че по-нататъшните увеличения на лихвите далеч не са сигурни. По отношение на лихвите пазарите се прекалибрираха значително след прекратяването на огъня в Иран, като сега едва предвиждат цяло увеличение през следващите 12 месеца в сравнение с близо три преди месец.

За сравнение, устойчивият икономически растеж на САЩ доведе до ястребово преоценяване на очакванията за лихвите от страна на Федералния резерв, което тласна реалната доходност и долара значително нагоре.

„Тревогите за технологичния сектор и Фед засегнаха инерционните сделки“, казват стратези на Barclays Plc, водени от Еманюел Кау. „Тъй като позиционирането е водещо, [корпоративните] резултати за второто тримесечие ще бъдат ключови за повторното закотвяне на ценовото действие към фундаментите“, допълва той. Засега, според стратезите, подновеният апетит за диверсификация е от полза за Европа, като по-ниските цени на петрола и реформите в Германия, насочени към растеж, съживяват оптимизма.

Макар че по-доброто представяне на Европа в сравнение със САЩ е почти гарантирано, ако се стигне до рязък ценови спад на технологичните акции, в по-нататъшната диверсификация има много смисъл.

Стратези на Morgan Stanley посочват, че инвеститорите са нетърпеливи да разширят експозицията си. Докато близо 70% от европейските фондове с дълги позиции са водещи производители на чипове и ще продължат да предпочитат печелившите от АІ манията, разумната стратегия ще включва и големи компании извън сектора.

„Европа предлага много възможности за диверсификация, подобряване на фундаментите и структурно нарастваща дисперсия на акциите“, посочват те. Стратезите препоръчват увеличаване на разпределението на средствата към банките, като същевременно предупреждават, че селективността е ключова в други сектори. Техните водещи акции включват Airbus, Saint-Gobain, Inditex, Richemont, AstraZeneca и British American Tobacco.

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