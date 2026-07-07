НАТО ще обяви големи оръжейни сделки в Анкара преди срещата с Тръмп

Лидерите на НАТО планират да обявят оръжейни сделки на стойност десетки милиарди долари в Анкара днес, за да покажат, че изпълняват призивите на САЩ да харчат повече за отбраната на Европа, преди да се присъединят към президента Доналд Тръмп за среща на върха, предава Ройтерс.

Европейските правителства ще обявят сделките в рамките на форум на НАТО, посветен на отбранителния сектор преди пристигането на Тръмп. Срещата на високо равнище с участието на американския президент и другите лидери на военния алианс ще започне с вечеря във вторник.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи в понеделник, че европейските страни са предприели „удивително“ увеличение на разходите си за отбрана, отчасти поради опасения от Русия, които се засилиха след нашествието на Москва в Украйна през 2022 г., но също и защото Тръмп беше „крайно остър“ в призивите си към тях да го направят.

Тръмп отдавна обвинява европейските правителства, че разчитат прекалено на САЩ, за да ги отбраняват чрез НАТО, която защитава континента от първите години на Студената война.

„Сега създаваме алианс, който е устойчив и където САЩ знаят, че това е честна сделка“, каза Рюте пред репортери в Анкара в навечерието на срещата на върха.

Рюте заяви миналия месец, че европейските страни членки на НАТО и Канада са заделили 90 млрд. долара повече за отбрана в реални изражения през 2025 г. спрямо 2024 г., за да достигнат общо над 570 млрд. долара, увеличение с около 20% за една година.

Войната в Иран накара Тръмп да съживи критиките към НАТО

Но Тръмп възобнови острите си критики към останалите страни членки на НАТО през последните месеци, като ги обвини, че не са направили достатъчно, за да помогнат на САЩ във войната им с Иран и намекна, че може да напусне алианса или да пренебрегне пакта за взаимна отбрана.

Европейски официални представители настояват, че са спазили ангажиментите си да позволят на САЩ да използват въздушното им пространство и базите в страните им, въпреки че не бяха консултирани за войната, която предизвика сътресения в икономиките им и беше силно непопулярна в Европа.

САЩ обявиха също изтегляне на войските от Европа, намаяване на силите, които предвиждат за плановете на НАТО за отбрана, включително самолетоносач, самолети за презареждане с гориво, изтребители и дронове, и започнаха 6-месечен преглед на военното си присъствие на континента.

Европейски официални представители твърдят, че се готвят за повторение на критиките на Тръмп в последно време на срещата на върха, но изразиха надежда, че Ердоган и Рюте ще използват близките си отношения с американския президент, за да поддържат баланс по време на срещата.

Но те заявиха, че не могат да са сигурни в положителния изход предвид запазващото се напрежение заради Гренландия и Иран и нестабилите отношения на Тръмп с някои лидери. Последно той влезе в спор с италианския премиер Джорджа Мелони.

Сделки в областта на отбраната

Подробности за оръжейните сделки ще бъдат обявени във вторник, но се пазят в тайна в рамките на усилията на НАТО да предизвика голям медиен отзвук преди срещата на върха.

Но нидерландският министър на отбраната Дилан Йешилгьоз заяви пред Ройтерс в понеделник, че страната ѝ ще обяви сделки и планове на стойност над 3 млрд. евро, включително партньорства с Белгия за въздушна отбрана и с Великобритания за военни кораби.

НАТО планира също да обяви, че ще замени остаряващата си флотилия от американски разузнавателни самолети AWACS със шведска алтернатива, GlobalEye на Saab, съобщиха четирима източници пред Ройтерс миналата седмица.