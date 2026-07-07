Разходите за изграждане на фотоволтаици намаляват с 90% след 2010 г.

Разходите за изграждането на фотоволтаици са намалели с 89%, а на вятърните турбини на сушата със 72% и в крайбрежните райони - с 63%, от 2010 година насам, сочат данните на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA). Причината е растящата конкуренция, особено в Китай.

Според данните разходите за изграждането на фотоволтаични системи е 44 долара за мегаватчас, или почти без промяна спрямо 2024 година.

При вятърните централи на сушата има спад от 4 на сто до 33 долара за мегаватчас, а при перките в крайбрежните зони спадът е от 3% до 78 долара за мегаватчас.

В същото време в европейските държави с най-високите цени на газа - Германия и Италия, изграждането на газови турбини коства 100 долара за мегаватчас.

На фона на по-ниските разходи за изграждане зелените мощности увеличават капацитета си с 15,5% спрямо 2024 година, или 693 гигавата.

Но не само по-ниските разходи за изграждане правят икономически изгодни възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Според оценките на IRENA през миналата година благодарение на зелената енергия държавите по света са си спестили внос на изкопаеми енергоизточници на стойност 480 млрд. долара.

Развитието на ВЕИ е помогнало да бъде "обрана" геополитическата нестабилност в държавите, които са изцяло зависими от вноса на енергоресурси. Те също така предоставят "финансов буфер" за цените на енергията и това е особено видимо при затварянето на Ормузкия проток в края на февруари.