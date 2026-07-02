ВЕИ помогнаха на ЕС да спести 51 млрд. евро от внос на енергоресурси през 2025 г.

Европейският съюз (ЕС) е спестил 51,4 млрд. евро от внос на изкопаеми горива през 2025 година, съобщава Euronews, позовавайки се на данни на Международната агенция за енергетика (МАЕ). Една от причините за това е развитието на зелената енергетика, допълва изданието.

В отделен анализ от Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух (CREA) се посочва, че благодарение на нискоемисионните енергийни източници потребителите в пет държави - Франция, Дания, Финландия, Швеция и Словакия, ще спестят 8,5 млрд. евро през 2026 година.

Франция е най-големият производител на електроенергия от ядрени централи, а по данни на Евростат за първото тримесечие на 2026 година Дания е лидер по зелена енергия в микса - 90%. Висок е делът и в Швеция (над 70%), а Финландия смесва зелената енергия (над 50% дял през първото тримесечие) с ядрена енергия в микса си.

Данните на Евростат за България показват, че делът на зелената енергия е близо до средния за ЕС (45,5%) - малко над 40 на сто. През зимните месеци България разчита в по-голяма степен на въглищата, но в последвалите месеци досега делът на нискоемисионните източници се увеличава, а благодарение на батериите въглищата започват все повече да губят своето значение.

Данните показват, че енергийната система на ЕС все още обаче зависи от газа за баланс на увеличеното потребление. При горещата вълна във Франция и Германия търсенето на електроенергия се повиши значително заради нуждите от охлаждане. Това наложи включването на газови централи, въпреки че цената на газа остава висока и след данните за отваряне на Ормузкия проток.

В обедната търговия на нидерландската борса TTFприродният газ се търгува за малко над 43 евро за мегаватчас на фона на нуждата от газ за запълването на резервите за зимата, както и данните за повредена инфраструктура за втечняване на газ в Катар след въздушните удари на Иран през пролетта.