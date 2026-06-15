В България има работещи 320 вятърни турбини

В България има работещи 320 работещи вятърни турбини, които през 2025 година са осигурили 1,26 тераватчаса електроенергия, или около 3% от общото производство. Това показват данните на Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) по повод Световния ден на вятъра. Инсталираните мощности са 715 мегавата, или около 3,8% от енергийния капацитет на страната.

Вятърните паркове у нас заемат площ от 2 кв. км, отчитат още от БГВЕА и допълват, че пикът на работата им през миналата година е 20 февруари, когато турбините са имали дял от 5% от товара във вечерните часове на този ден, тоест когато е пиковото потребление.

В Европа инсталираните вятърни турбини са 110 хил. и секторът е вторият по значение източник на електроенергия, осигурявайки 20% от потреблението.

По данни на Световния съвет по вятърна енергия (GWEC) в 138 държави по света са изградени и се използват вятърни паркове. През миналата година те са произвели 9,5% от електроенергията в световен мащаб. От организациите коментират, че вятърните мощности са много подходящи в микс със соларни панели, защото пикът им на работа е нощно време през есента и зимата.

Сега повечето анализатори отчитат, че зелените мощности търпят бързо развитие на фона на поредната енергийна криза - в Европа цените на енергоресурсите скочиха значително за втори път в последните пет години. В световен мащаб 74% от населението по света живее в държава, която е зависима от вноса на изкопаеми горива.

Един от най-големите потребители на изкопаеми горива е Китай, но страната вече е и лидер в сектора с изградени 120,5 гигавата вятърни централи само през 2025 година. Като цяло новите вятърни мощности са 165 гигавата, което е ръст от 40%.

Изграждането на вятърни паркове става бързо - за 18-24 месеца, спрямо конвенционалните енергийни мощности. През 2025 година вече се появиха и турбини с изработени от рециклирани материали лопатки, което пък отговаря на една от големите критики за индустрията на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) - че при развитието на сектора се използват ценни елементи, а няма технология за тяхното рециклиране.

В Европа вятърните централи са сред големите данъкоплатци, осигурили 2,3 млрд. евро под формата на местни данъци и такси през 2025 година, сочат данни на европейската организация Wind Europe.

В сектора в България са заети 8000 души, сочат още данните на БГВЕА.