Оборотът на БФБ надвиши половин милиард евро към края на юли

Оборотът на Българската фондова борса (БФБ) за периода януари-юли 2026 г. се увеличава с близо 68% на годишна база, отчитат от борсата.

През юли оборотът достига малко над 64,5 млн. евро, което е над 54% по-малко в сравнение юни. За седемте месеца на годината обаче оборотът достига близо 513,65 млн. евро спрямо над 598,3 млн. лева (над 305,9 млн. евро) за същия период на 2025 г.

През юли 35% от оборота, или над 22,6 млн. евро, се формира от сегмент „Премиум“ на БФБ, а 23% (14,9 млн. евро) - от т.нар. други инструменти. Още 16%, или близо 10,4 млн. евро, идват от сегмент „Стандарт“.

През миналия месец на БФБ са осъществени над 7000 сделки, като броят им намалява с 19% в сравнение с предходния месец, но за периода януари-юли има увеличение от близо 32%.

Най-ликвидните емисии акции са „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с 892 сделки, „Шелли груп“ ЕД със 732 и „Химимпорт“ с 578.

Всички индекси на БФБ отчитат ръстове през юли. Основният бенчмарк SOFIX добавя малко над 3% спрямо юни и над 12% от началото на годината, а по-широкият BGBX40 – съответно, 0,86% и 7,6%.

Индексът BGTR30 нараства с 3,5% за месеца и с 10,45% от началото на годината, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT – със, съответно, малко над 2% и 2,6%, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,48% и 4,2%.

Най-печелившите емисии от SOFIX са „Химимпорт“ с ръст от 31,41%, „Уайзър Технолоджи“ със 17,42% и „Илевън Кепитъл“ с 11,65%, а най-губещите – „Еврохолд България“ с 5,31%, „Сирма груп“ с 3,9% и „Адванс Терафонд“ с 1,86%.