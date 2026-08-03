Експерт: Децата трябва да мислят и използват технологиите за разширяване на кръгозора

Децата трябва да бъдат обучавани да станат специалисти, да мислят и да използват технологиите не за писане на домашни, а за разширяване на кръгозора. Този съвет даде експертът по ранно детско развитие Мила Томова-Прусийска в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Изкуственият интелект (AI) трябва да е опора, а не заместител на знания“, коментира тя.

Според нея трябва да се наблегне на меките умения, защото с навлизането на AI все по-малко значение ще имат някои знания и технически умения, а по-скоро „как стъпваме върху изобилната информация, дали можем да мислим критично и да вземаме трудни решения, за да се адаптираме към средата.

Мила Томова-Прусийска подчерта, че технологиите няма да заместят специалистите, а са „трамплин те да станат още по-добри“.

По думите ѝ, за хубаво или за лошо, родителите вече масово се обръщат към AI за помощ при отглеждането на децата. Тя обаче констатира, че те не знаят как да го ползват не толкова като търсачка, а по-скоро, че му се предоверяват.

„Трябва да сме по-внимателни, точно както по медицински въпроси. AI черпи голяма част от информацията от форуми, където нещата често са спорни, а най-заблуждаващото е, че звучи изключително авторитетно, но може да подведе“, предупреждава експертът.

Мила Томова-Прусийска напомни, че самите модели са умишлено създадени да угаждат на човека, който се допитва. „Ако не се изключи тази настройка, те насърчават питащия, но не винаги в правилната насока“, обърна внимание тя. И добави, че тенденцията е AI да се профилира и допусна, че конкретни експерти може би ще започнат да обучават свои модели.

Наблюденията ѝ показват, че едно от най-големите затруднения на родителите е свръхинформацията, която води до объркване. Тя смята, че родителят сам трябва да избере какъв стил на родителство иска да следва – по-строг или пък по-либерален и съветва да се намери това, което той смята, че отговаря на неговите принципи, защото „за всеки от стиловете има книги“.

„Лошото е, че информацията често е объркваща – прилагаш я, а не се получава. Тук може да помогне експерт или модел, обучен от такъв, който да синтезира съветите за конкретното дете и възраст“, даде пример от практиката Томова-Прусийска.

Защо масово родителите прилагат методики, които не са били прилагани към тях? Защо често пъти те подронват авторитета на преподавателите вместо да помогнат на детето да преодолее съответното предизвикателство? Как да се намери балансът между очакванията на семейството и на образованието? Как да се определи и дозира екранната зависимост на децата?

Целия разговор вижте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.