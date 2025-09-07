Anthropic ще плати поне 1,5 млрд. долара заради незаконно използване на книги за обучение на AI

Компанията за изкуствен интелект Anthropic, създател на популярния чатбот Claude, се е съгласила да плати поне 1,5 млрд. долара, за да уреди съдебен иск за нарушаване на авторски права, заведен от група автори, съобщава Telegraph. Писателите твърдят, че платформата е използвала незаконно копирани версии на техни книги за обучение на големи езикови модели.

Според споразумението, Anthropic ще изплати на авторите около 3 хил. долара за всяка от приблизително 500 хил. книги. Крайната сума може да бъде по-висока в зависимост от броя на подадените искове.

Компанията трябва също да унищожи оригиналните файлове, които е изтеглила, както и всички копия.

Трима автори — писателката на трилъри Андреа Барц, Чарлс Грейбър и Кърк Уолъс Джонсън, заведоха дело срещу Anthropic през миналата година и сега представляват по-широка група писатели и издатели, чиито книги са били изтеглени за обучение на чатбота Claude.

През юни федерален съдия в САЩ постанови, че обучението на AI чатботове върху авторски книги не е незаконно, но начинът, по който Anthropic е придобила милионите книги — чрез пиратски сайтове, е неправилен. През юли съдия от Калифорния разреши на авторите да заведат колективен иск от името на американските писатели, чиито произведения са използвани незаконно от компанията.

Споразумението се очаква да бъде одобрено следващата седмица и може да се превърне в прецедент за бъдещи правни битки между творческите индустрии и AI компаниите.

Доктрината за „справедливо използване“ позволява произведения с авторски права да се използват без съгласието на авторите в определен контекст, например цитати в новинарски статии.

„Това историческо споразумение е важна стъпка за признаване, че AI компаниите не могат просто да крадат творческата работа на авторите, за да изграждат своите модели,“ коментира изпълнителният директор на Authors Guild Мери Рейсенбъргър. „Очакваме споразумението да доведе до повече лицензионни договори, които дават на авторите както компенсация, така и контрол върху използването на техните произведения от AI компании", добавя Рейсенбъргър.

