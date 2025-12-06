В Испания и Италия банките стимулират дългоочакваното възстановяване на акциите

Изминаха около 17 години, откакто банковият сектор предизвика срив на глобалните фондови индекси по време на финансовата криза. В Испания и Италия скокът в цените на акциите на най-големите кредитори най-накрая заличава тези загуби, пише Bloomberg.

Испанският Ibex 35 достигна първия си рекорд от 2007 г. насам през октомври, а италианският FTSE MIB регистрира най-високото си ниво от 2001 г. насам. Основната причина зад възхода са банките, които са допринесли за почти 70% от ръста в Испания и почти 80% в Италия.

„Испанските и италианските банки сега са много по-добри и по-стабилни, отколкото преди 20 години“, казва Роберто Шолтес, директор по стратегията в Singular Bank. Балансите са по-малко задлъжнени, съотношението между кредити и депозити е под 100%, а зависимостта от междубанковото финансиране и капиталовите пазари е намалена, като източниците на доходи са по-диверсифицирани.

Индексът Stoxx 600 Banks бележи ръст от 56% през тази година спрямо увеличение от 14% на по-широкия бенчмарк. Испанските банки заемат четири от първите 10 места в сектора през 2025 г. Силните печалби, плащанията към инвеститорите, подобряващите се икономически перспективи и консолидацията в сектора подкрепят акциите и в двете страни.

„Южноевропейските банки изглеждат привлекателни с висока рентабилност, а иберийските и италианските банки се очаква да постигнат ROTE (рентабилност на реалния капитал – бел. ред.) в диапазона от 15% до 20%“, заяви анализаторът от Goldman Sachs Софи Петерзенс. Намалената чувствителност към лихвените проценти, дисциплинираното управление на разходите, намаляването на задлъжнялостта и конструктивният макроикономически контекст подкрепят тази прогноза.

От 2021 г. насам доходността на банковите акции се фокусира върху растежа на печалбите. Очакваната печалба за Stoxx 600 Banks е скочила с 242%, надминавайки ръста от 206% на цените, което оставя оценките с почти 10% по-ниски от тогава.

Banco Santander илюстрира трансформацията на банковия сектор в Европа, отчитайки шеста поредна тримесечна рекордна печалба и превръщайки се в най-високо оценяваната банка на континентална Европа.

В Италия спасителните мерки по време на кризата, изчистването на лошите кредити и регулаторният натиск принудиха по-слабите банки да се обединят или да станат ликвидирани, създавайки печеливш и устойчив сектор. Неотдавнашната консолидация беше по-скоро доброволна: Banca Monte dei Paschi придоби Mediobanca, а BPER Banca пое контрола над Banca Popolare di Sondrio. UniCredit оттегли офертата си за Banco BPM поради политическа опозиция.

„Регулаторният натиск е зад нас и банките най-накрая виждат рейтинги, които отразяват излизането от дълъг неблагоприятен период“, каза Бруно Ровели, главен инвестиционен стратег на BlackRock за Италия.

В цяла Европа банките са по-силни, отколкото преди глобалната финансова криза, но оценките им изостават. Съотношението цена/бъдеща печалба на Stoxx 600 Bank е около 9,5 пъти, което го прави най-евтиния сектор в Европа след автомобилния. Според Morgan Stanley коефициентите отпреди кризата са възможни, което предполага възходяща тенденция.

„Банките са се представители два пъти по-добре от Nasdaq през последните три години“, заяви Джайлс Ротбарт от BlackRock. „Това може да продължи, защото европейските банки остават най-евтините в световен мащаб.“

За бенчмарковете на Италия и Испания растежът на икономиките, намаляването на безработицата, умерената инфлация и лихвите на ЕЦБ, близки до настоящите нива, подкрепят банките. Роза Дуче от Deutsche Bank отбелязва, че Ibex основно е наваксал изоставането си, така че по-нататъшното надхвърляне на резултатите може да бъде ограничено, въпреки че банките остават предпочитани.