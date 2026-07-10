БНБ ще емитира 4 възпоменателни и 15 колекционерски монети до края на 2029 г.

Българската народна банка (БНБ) ще емитира 15 колекционерски и четири възпоменателни монети в периода от 2027 до 2029 г., съобщи на сайта си централната банка.

Догодина БНБ ще емитира една златна, една сребърна с частично позлатяване, две сребърни и една медна монета от колекционерските. През април ще бъде отсечена от Монетния двор сребърна монета с частично позлатяване с номинал 10 евро. Тя е от монетите с историческа тематика от серията "Български средновековни владетели" и е посветена на най-дълго царувалия владетел в българската история св. цар Петър I.

През април ще излезе и сребърна монета от 10 евро, за да отбележи 150 години „Българско опълчение“.

През август ще бъде отсечена медна монета от 5 евро от поредицата за именити български творци. С нея ще почетем видния български писател и преводач, роден преди 125 години Ангел Каралийчев, оставил дълбока следа в детско-юношеската литература.

Златната монета от 100 евро ще бъде отсечена през септември. Тя е на християнска тематика от поредицата „Българска иконография“ – на нея ще са изобразени Св.св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София.

На сребърната монета от 10 евро ще има български чешми от периода на Възраждането. Тя ще излезе през ноември.

С възпоменателни монети от 2 евро, които ще бъдат изсечени от Монетния двор през май, ще отбележим 20 години България в Европейския съюз и маслодайната роза Rosa damascena, символ на България.

Припомняме, че колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата-емитент и трябва ясно да се отличават от разменните монети. Възпоменателните монети се емитират само и единствено с номинал 2 евро и са посветени на теми с голяма национална или европейска значимост.

Монетна програма за 2028 г.

През 2028 г. в предварителната монетна програма на централната банка е предвидено емитирането на пет монети. С две сребърни монети ще отбележим историческите събития – 150 години от Освобождението на България и 125 години от Илинденско-Преображенското въстание.

Догодина се навършват 150 години от рождението на българския скулптор Андрей Николов и в монетната програма на БНБ е записано да се изсече медна монета за този юбилей.

На сребърна монета на тема „екология“ ще излезе изображението на бухал, с който ще покажем природното разнообразие в нашата страна.

Сребърна монета с частично позлатяване е посветена на едно от съкровищата на България – Варненския халколитен некропол, който е един от най-значимите археологически обекти в света, след като в него е открито най-старото технологично обработено злато в света.

Възпоменателната монета от 2 евро е тематична – 150 години от Освобождението на България.

Предварителна програма за 2029 г.

През 2029 година пет колекционерски монети ще отразят значими събития в историята и културата на страната ни.

Сребърна, с частично позлатяване, е монетата, с която ще отбележим 150 години от създаването на независимата институция – БНБ, което я прави не само връстник на съвременната българска държава, но и една от 15-те най-стари централни банки в света.

Със сребърна монета ще отбележим друго значимо историческо събитие – 150 години от създаването на Търновската конституция, която е приета на 16 април 1879, за да закрепи юридически социално-икономическите и политическите изменения в българското общество след Освобождението през 1878 г.

Медната монета от серията за именити български творци е посветена на 100 години от рождението на Вера Мутафчиева, значим учен и историк, един от най-популярните съвременни български писатели, написала исторически романи, преведени в чужбина.

Златна ще бъде монетата с изображение на война светец св. Архангел Михаил.

Българските традиции в етнографията ще бъдат отразени в сребърна монета „Български шевици“.

Възпоменателната монета от 2 евро ще е посветена на 150 години от Търновската конституция.