Растежът на корпоративните печалби в Европа набира инерция и това е необичайно

След близо две години на почти непрекъснати понижения, анализаторите вече повишават прогнозите си за печалбите на европейските компании с най-бързия темп от средата на 2024 г. насам, пише Bloomberg.

Индекс на Citigroup Inc. показва, че през последните десет поредни седмици ръстовете на прогнозите за печалбите на европейските компании надвишават пониженията им. Това се случва след период, през който през цялата година преобладаваха негативните ревизии. Последният подобен период беше преди две години, когато прогнозите започнаха да се влошават още в седмиците преди началото на сезона на отчетите.

Според данни на Bloomberg Intelligence се очаква през този отчетен сезон печалбите на европейските компании да нараснат с 12% - най-силният темп на растеж за последните повече от три години. Високите цени на петрола вероятно са увеличили печалбите на енергийните компании, докато банките - сред основните бенефициенти от навлизането на изкуствения интелект (AI) в Европа - също се очаква да отчетат още един силен сезон.

Макар че високите очаквания засилват опасенията, че реалните резултати могат да разочароват и да окажат натиск върху цените на акциите, някои пазарни участници смятат, че европейските компании все още разполагат с достатъчно потенциал, за да подкрепят следващия етап от рекордното поскъпване на европейските фондови пазари.

„Пазарът не оценява правилно европейските корпоративни печалби. Те се възползват от инфлацията, изкуствения интелект и глобалната диверсификация“, коментира Марина Заволок, главен стратег за европейските акции в Morgan Stanley.

Тя повиши прогнозата си за ръста на печалбите на компаниите в индекса MSCI Europe през 2026 г. до 12,5% и очаква бенчмаркът да нарасне с още около 10% през следващите 12 месеца.

След като от март насам изоставаше от американските си конкуренти, през миналия месец общоевропейският индекс Stoxx Europe 600 изпревари американския широк пазарен показател S&P 500, след като геополитическото напрежение отслабна вследствие на временното споразумение за прекратяване на войната в Иран. Въпреки че през последните дни напрежението отново се повиши, цените на петрола остават под нивата, достигнати в пика на конфликта.

Инвеститорите постепенно се завръщат към европейските активи. Според анализ на Citigroup, позоваващ се на данни на EPFR Global, европейските фондове, инвестиращи в акции, са привлекли нетни входящи потоци от около 400 млн. долара през седмицата до 8 юли.

„Европа е добра възможност за диверсификация на инвестиционните портфейли“, казва Хелън Джуел, международен главен инвестиционен директор за фундаментални акции в BlackRock Inc. „Книжата, свързани с изкуствения интелект, вече са силно концентрирани в портфейлите на инвеститорите, а широкият спектър от европейски компании предлага защита срещу този риск. Очакванията за печалбите остават стабилни, а компаниите демонстрират устойчивост.“