Rheinmetall избра Хърватия за нов отбранителен хъб

Докато България преразглежда споразуменията с Rheinmetall, Загреб бърза да сключи договор с германския отбранителен концерт, който е част от плановете за индустриално развитие на балканската държава и ще я интегрира в европейската отбранителна индустрия, предаде БГНЕС.

Германският отбранителен и технологичен концерн Rheinmetall създаде съвместната компания Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o. с хърватската DOK-ING като част от дългосрочно стратегическо индустриално партньорство с Хърватия. От компанията съобщиха, че инициативата има за цел да превърне страната в европейски център за разработването, производството и износа на безпилотни системи и модерни отбранителни технологии.

Новото дружество беше представено на официална церемония в присъствието на хърватския премиер Андрей Пленкович, главния изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер и основателя на DOK-ING Векослав Майетич. На събитието присъстваха още представители на хърватското правителство, държавни институции, дипломатическия корпус, индустрията, академичните среди и международни партньори.

Според Rheinmetall създаването на съвместното дружество е първата стъпка от по-широк план за развитие на индустриалния, технологичния и производствения потенциал на Хърватия. Предвижда се сътрудничество с местни предприятия, научноизследователски институти, университети и корабостроителници с цел интегрирането на хърватски партньори в европейските и глобалните програми на концерна.

Новата компания ще съчетае над 30-годишния опит на DOK-ING в разработването на безпилотни системи с глобалните възможности на Rheinmetall в областта на развойната дейност, производството и достъпа до международните пазари. По този начин ще бъде създаден европейски център за разработване на следващо поколение безпилотни наземни платформи.

„Целта ни е да изградим широко индустриално партньорство с Хърватия, което ще включва местни доставчици, корабостроителната индустрия, научноизследователски институции и академичните среди. Хърватия разполага с експертизата, индустриалните традиции и талантливите специалисти, необходими, за да се превърне в център за разработване и производство на съвременни отбранителни технологии“, заяви главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер, цитиран от изданието Defense Industry.

„Заедно можем да изградим капацитет, който ще бъде от полза за Хърватия, Европа и нашите съюзници, като същевременно ще създаде нови възможности за износ за хърватската индустрия“, допълни той.

Научноизследователската, развойната и инженерната дейност ще останат в Хърватия, а съвместното дружество ще осигури на хърватските специалисти достъп до световните пазари, модерни технологии, серийно производство и международни програми за развитие. Компанията ще се съсредоточи върху разработването на безпилотни и автономни наземни платформи за военни и охранителни цели, включително за бойна поддръжка, инженерни операции, разминиране и други високорискови мисии.

Платформите ще бъдат разработени на базата на системата Komodo на DOK-ING и опита на Rheinmetall в интегрирането на сложни отбранителни системи. Компанията подчертава, че партньорството ще засили хърватската експертиза като част от по-широката международна структура в областта на отбранителните технологии.

„Преди повече от 30 години DOK-ING беше създадена с убеждението, че хърватските знания и инженерни умения могат да създават технологии, способни да променят света. Днес не затваряме една глава, а отваряме нова. Твърдо вярвам, че технологиите, разработени в Хърватия, ще допринесат за сигурността на Европа и ще покажат, че хърватската индустрия може да бъде равностоен партньор на водещите световни компании. Особено се гордея, че хърватските инженери ще имат възможност именно тук, в Загреб, да разработват системи, които ще определят бъдещето на европейската отбранителна индустрия“, заяви основателят на DOK-ING Векослав Майетич.

От Rheinmetall посочват, че стратегията им в Хърватия не се ограничава само до безпилотните наземни системи, а включва и вече съществуващото им присъствие в корабостроителния сектор. През последните месеци концернът е разширил сътрудничеството си с хърватската индустрия, корабостроителниците и академичните среди.

Според компанията това сътрудничество създава основа за дългосрочна локализация на производството, разработване на нови технологии и по-тясно интегриране на хърватските предприятия в европейските отбранителни програми. Индустриалният модел на Rheinmetall е изграден върху създаването на местна добавена стойност чрез използване на местни доставчици, трансфер на технологии, научноизследователска и развойна дейност, разкриване на нови работни места и изграждане на устойчив производствен капацитет с експортен потенциал.

Компанията подчертава, че ролята на Хърватия в нейната стратегия надхвърля рамките на една отделна инвестиция и страната има възможност да се превърне в дългосрочен индустриален партньор на Rheinmetall в Югоизточна Европа.

„Поздравявам Rheinmetall и DOK-ING за укрепването на тяхното партньорство, което поставя началото на нов етап в развитието на хърватската отбранителна индустрия и представлява важна крачка напред в областта на високите технологии, иновациите и укрепването на националния индустриален капацитет. Искаме да изградим Хърватия, която разработва, произвежда и изнася най-съвременни технологии, като същевременно активно допринася за сигурността на Европа“, заяви премиерът Андрей Пленкович.

„Това стратегическо партньорство между DOK-ING и Rheinmetall доказва, че Хърватия не е само потребител на модерни технологии, а държава, която участва в тяхното разработване и създаване. В настоящата динамична среда на сигурност Европа бързо укрепва своите отбранителни способности и индустриална база, а Хърватия активно допринася за тези усилия.

Осъществяваме най-мащабния цикъл на модернизация на хърватските въоръжени сили, увеличаваме инвестициите в отбраната и подкрепяме развитието на отбранителната индустрия, която обединява около 200 компании, осигурява работа на над 3000 души и отчита силни резултати при износа на пазарите на Европейския съюз и НАТО. Особено важно е, че ключовите дейности по разработването ще останат в Хърватия, където ще бъде създаден Център за компетентност за разработване на автономни и безпилотни наземни системи“, каза още Пленкович.

Той подчерта, че центърът ще даде възможност на хърватските инженери, специалисти и изследователи да играят активна роля в разработването на най-модерните технологии, които ще определят бъдещето на отбраната и сигурността.

От Rheinmetall отбелязват, че проектът е в съответствие с Плана за индустриално развитие на Хърватия за периода 2027-2034 г., включително целите за повишаване на конкурентоспособността, насърчаване на износа, иновациите, цифровизацията и интеграцията в европейските вериги за създаване на стойност. Компанията смята, че инициативата ще допринесе и за укрепването на европейската отбранителна индустриална база, устойчивостта на веригите за доставки и технологичния суверенитет.

Пленкович и Папергер проведоха и двустранна среща, посветена на по-нататъшното развитие на дейността на Rheinmetall в Хърватия и бъдещите инвестиционни планове. В центъра на разговорите бяха интегрирането на хърватски компании в международните вериги за доставки и възможностите за разширяване на производствените и научноизследователските мощности.