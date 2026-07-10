Търговският дефицит на България продължава да се задълбочава с ръст от 37% към май

Търговският дефицит на България продължава да расте и за първите пет месеца на 2026 година достига 5,402 млрд. евро, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това е увеличение от 37% на годишна база, показват изчисления на Investor.bg на базата на таблиците, разпространени от статистиката. При това ръстът се ускорява спрямо регистрираното към края на април повишение от малко над 30%.

Само в рамките на месец май отрицателното външнотърговско салдо на страната е на стойност почти 956 млрд. евро.

През периода януари-май от България са изнесени стоки на обща стойност близо 18,804 млрд. евро, което е със 7,4% повече в сравнение със същия период на 2025 г. В рамките на месец май износът възлиза на 3,718 млрд. евро и нараства със 7,8% на годишна база.

Стойността на вноса значително надхвърля тази на износа – през първите пет месеца на годината общо в страната са внесени стоки за близо 24,206 млрд. евро, или с 12,8% повече спрямо същия период на миналата година. През май общият внос нараства със 17,4% до почти 4,676 млрд. евро.

Стокообмен с трети страни

Износът на стоки от България за трети страни нараства с 4,1% през първите пет месеца в сравнение със същия период на 2025 г. и надхвърля 6,497 млрд. евро. Основни търговски партньори на България извън ЕС са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Украйна, които формират 48,2% от износа за трети страни.

Само в рамките на май износът на стоки от България за трети страни нараства с 0,7% до 1,266 млрд. евро.

Най-голям ръст на износа е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (52,6%), а най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни“ (22,1%).

Вносът на стоки от трети страни у нас през петмесечния период нараства с 22,9% до 11,063 млрд. евро. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия и Бразилия. През май вносът от трети страни нараства с 34,7% на годишна база до 2,123 млрд. евро.

Най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (58,8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Химични вещества и продукти“ (4,4%).

Вътрешнообщностна търговия

През периода януари-април износът на стоки от България за страни от Европейския съюз се увеличава с 8,5% в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност 9,854 млрд. евро, сочат предварителните данни на НСИ. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 67,7% от износа за ЕС.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - април 2026 г. се увеличава с 5,4% в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност почти 10,59 млрд. евро. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия.

Търговският дефицит на България с ЕС за периода януари - април е на стойност 735,7 млн. евро, като се свива спрямо същия период на 2025 г., когато е бил 966 млн. евро.