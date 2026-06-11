Търговският дефицит на България расте с над 30% на годишна база към април

Дефицитът на България в стокообмена през първите четири месеца на тази година достига 4,444 млрд. евро, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това е увеличение на годишна база с 30,59%, сочат изчисленията на Investor.bg.

Само за април дефицитът достига 1,292 млрд. евро, докато година по-рано показателят възлезе на 928,1 млн. евро, което е над 39,22% ръст.

През първите четири месеца на тази година изнесените български стоки са на стойност 15,085 млрд. евро, което е със 7,3% повече на годишна база. През април общият износ на стоки е над 3,959 млрд. евро и нараства за година с 13,4%.

От януари до април в страната са внесени стоки на стойност 19,529 млрд. евро, или с 11,8% повече на годишна база. През април общият внос на стоки нараства за година с 18,8% и достига 5,251 млрд. евро.

Търговия с европейските партньори

При търговията със страни от Европейския съюз през първите четири месеца на тази година са изнесени стоки за 9,854 млрд. евро, а вносът е за повече от 10,859 млрд. евро, което води до дефицит от 1,005 млрд. евро.

Стокообмен с трети страни

В периода от януари до април износът на български стоки за трети страни нараства с 4,9% в сравнение със същия период на миналата година и е на стойност 5,231 млрд. евро. Основни търговски партньори на България извън ЕС са Турция, Сърбия, Китай, САЩ, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Украйна, които формират 48,1% от износа за трети страни.

Само през април износът нараства на годишна база със 17,1% и достига 1,464 млрд. евро.

За четири месеца вносът на стоки отбелязва годишен ръст от 20,4% до близо 8,940 млрд. евро. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия и Украйна.

Само през април той нараства с 42,3% на годишна база до 2,677 млрд. евро.

Външнотърговското салдо на България с трети страни за периода януари - април 2026 г. е на минус с 3,708 млрд. евро. През април то също е отрицателно и е на стойност 1,213 млрд. евро.