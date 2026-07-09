Силното поскъпване на петрола осигури бюджетен излишък на Русия през юни

Русия постигна първия си месечен бюджетен излишък от началото на годината през юни, след като приходите нараснаха. Увеличените приходи от петрол и газ обаче вероятно ще се окажат краткотрайни, пише Bloomberg.

Излишъкът е възлязъл на 279 млрд. рубли (3,7 млрд. долара), сочат изчисления на агенцията на база данни на Министерството на финансите, публикувани в четвъртък. Приходите от петрол и газ са нараснали с 38% спрямо година по-рано, а непетролните приходи са се повишили с около една трета, показват изчисленията.

Но по-високите цени на суровините, породени от войната в Близкия изток, изглежда ще предоставят само временно успокоение на финансите на Москва, подложени на натиск заради войната в Украйна. След като Иран и САЩ подписаха проект на мирно споразумение през юни, цената на руския суров петрол, използвана за данъчни изчисления, е намаляла до 63,52 долара за барел спрямо 86,52 долара месец по-рано и 94,87 долара през април, съобщи Министерството на икономиката в Москва. Това сочи, че бюджетните приходи през юли вероятно ще бъдат по-малко.

По-рано този месец основният сорт суров петрол на Русия „Уралс“ се върна на нивата си отпреди войната в Близкия изток, което засили натиска върху хазната на Кремъл през следващите месеци. Средната му цена на западните пристанища в Русия достигна 41,66 долара за барел, по-малко от половината от нивото, достигнато в разгара на сътресенията на петролния пазар през април, сочат данни на Argus Media.

В същото време планът на Русия да ограничи военните си разходи за първи път от нашествието в Украйна вече става непостижим, след като бюджетните разходи нараснаха през първата половина на годината.

Разходите са се повишили с 11% през юни, след като нараснаха с 28% през май, сочат изчисления на Bloomberg. Правителството е похарчило 24,4 трлн. рубли, или 55% от разходите за цялата година, през първите шест месеца на 2026 г., показват данни на Министерството на финансите. Този темп не оставя много пространство за забавяне на разходите, очертани в закона за бюджета, особено като се има предвид, че раздходите на правителството обикновено нарастват към края на годината.

Държавните поръчки са се увеличили с 47% през първата половина на годината спрямо година по-рано, като близо три четвърти от годишния бюджет за обществени поръчки вече са изразходвани.

Въпреки че общият бюджетен дефицит е намалял леко спрямо май, той все още е в размер на 5,7 трлн. рубли, или 2,5% от БВП към края на юни. Това е много над целта на правителството за цялата година от 1,6% от БВП.

По-бързият темп на разходите се случва в момент, когато войната на Русия в Украйна ескалира. Киев атакува по-дълбоко на руска територия с почти ежедневни нападения с дронове, а напоследък и с ракети, насочени срещу енергийна, промишлена и износна инфраструктура. Москва също засили ракетните си атаки в Украйна, включително срещу Киев.

Бюджетът на Русия за 2026 г. цели разходите за отбрана да намалеят с около 11%, а общите разходи се очаква да нараснат само с 4%, под очакваната инфлация.

Неуспехът да забави разходите подкопава и по-широката цел на Министерството на финансите да върне бюджета към структурен баланс, при който дефицитът няма да надхвърля разходите за обслужване на дълга. Планът има за цел да намали инфлационния натиск от публичните финанси и да създаде пространство за по-бързо смекчаване на паричната политика.

Руската централна банка предупреди миналия месец, че централните банкери може да направят пауза в цикъла на смекчаване на паричната политика, който продължи една година, като се позова на фискалната политика и нарасналите рискове от инфлация.

Финансовият министър Антон Силуанов призна, че постигането на структурен баланс е отложено с няколко години и че бюджетният дефицит тази година ще бъде по-голям от предишните очаквания.

Миналия месец депутатите в държавната Дума приеха набързо поправки, които позволяват на правителството да увеличава разходите без необходимите преди това одобрения съгласно закона за бюджета.