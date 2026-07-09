България остава на дъното в ЕС по иновации

България остава сред държавите с най-слаби иновационни резултати в Европейския съюз (ЕС), въпреки че продължава да подобрява представянето си. Това се посочва в доклада European Innovation Scoreboard 2026, публикуван от Европейската комисия (ЕК).

Страната ни се класира в групата „нововъзникващи иноватори“ (Emerging Innovators) – категорията на държавите, чиито иновационни системи се представят под средното за ЕС ниво.

В доклада се посочва обаче, че България продължава да наваксва изоставането си по отделни показатели, макар и с по-бавни темпове.

Комисията подчертава, че сред силните страни на страната ни са развитието на информационните технологии, по-доброто международно научно сътрудничество и постепенното подобряване на качеството на научните публикации.

В същото време България продължава да изостава сериозно по ключови показатели, свързани с инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, патентната активност и внедряването на иновации в бизнеса.

Структурни проблеми, които дърпат страната назад

Докладът откроява няколко структурни проблема, които продължават да ограничават иновационния потенциал на икономиката. Сред тях са ниските разходи на бизнеса за научноизследователска и развойна дейност, слабото сътрудничество между университетите и компаниите, ограниченият трансфер на технологии и недостатъчната комерсиализация на научните разработки.

Предизвикателство е и недостигът на квалифицирани кадри и ниското участие в обучението през целия живот.

Друг проблем за България е невъзможността научният потенциал да се превърне в пазарни продукти, високотехнологични компании и патенти. Според оценката на Европейската комисия именно по тези показатели страната има най-голям потенциал за ускоряване на растежа и повишаване на производителността през следващите години.

Според ЕК увеличаването на публичните и частните инвестиции в научни изследвания, по-активното партньорство между науката и бизнеса и по-ефективното използване на европейското финансиране ще бъдат решаващи за подобряване на конкурентоспособността на България.

Държавите от Северна Европа са топ иноваторите на ЕС

В общоевропейски план индексът показва, че иновационното представяне на ЕС продължава да се подобрява, но темпът на растеж се забавя. Различията между отделните държави също са значителни.

Лидери в класацията продължават да бъдат държавите от Северна Европа, докато страните от Централна и Източна Европа постепенно подобряват резултатите си, но все още изостават от средното за съюза.

Швеция е лидер в иновациите в ЕС благодарение на сериозните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, силното сътрудничество между университетите и бизнеса, големия брой високотехнологични компании и отличните резултати при интелектуалната собственост (патенти, търговски марки и дизайни). Швеция е сред европейските лидери и по инвестиции в нематериални активи като софтуер, данни и научни разработки.

На второ място е Дания, която поддържа силна връзка между науката и бизнеса, високи публични и частни инвестиции в иновации, развит биотехнологичен и фармацевтичен сектор и една от най-ефективните системи за комерсиализация на научните изследвания.

Нидерландия е на трета позиция благодарение на силната предприемаческа екосистема, високата производителност на научните изследвания, добрия достъп до рисков капитал и активното внедряване на иновации от малките и средните предприятия.

Като цяло иновационните лидери на ЕС не са станали такива заради високите публични разходи, а благодарение на това, че успяват да привлекат значителни частни инвестиции и да превърнат научните изследвания в конкурентни продукти, технологии и компании.