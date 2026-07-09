Micron увеличава разходите за нови заводи в САЩ до 250 млрд. долара

Micron Technology Inc. планира да увеличи разходите си за нови заводи в САЩ до 250 млрд. долара, за да задоволи безпрецедентното търсене на своите чипове за памет, подхранвано от засиления интерес към изкуствения интелект, съобщава Bloomberg.

Това е с 50 млрд. долара повече спрямо първоначално обявената инвестиция от 200 млрд. долара за разширяване на американското производство на чипове, което включва проекти в Ню Йорк, Айдахо и Вирджиния.

Очаква се разходите да бъдат реализирани до 2035 г. и да помогнат за постигане на целта на Micron да произвежда 40% от своите DRAM компоненти в САЩ след десетилетие.

Micron и други производители на чипове за памет се възползват от главоломното изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект. Процесорите, използвани в центровете за данни, изискват значителни количества памет, а производителите на такива устройства пренасочиха производството си, за да обслужват бързоразвиващия се пазар, където могат да изискват по-високи цени.

Търсенето на чипове за памет, задвижвано от изкуствен интелект, доведе до недостиг на компоненти, необходими в широк спектър от индустрии, включително потребителска електроника и автомобилостроене. Apple Inc. наскоро повиши цените на всички устройства от серията Mac, iPad, домашни уреди и Vision Pro, стремейки се да компенсира увеличението на разходите, причинено от недостига на чипове за памет.

Micron обяви своите актуални инвестиционни планове преди събитие пред нов завод близо до Ню Йорк, на което се очаква да присъстват служители на администрацията на президента Доналд Тръмп, включително министърът на търговията Хауърд Лътник.

Лътник приветства хода на компанията като знак, че „никога не е имало по-добро време за инвестиране в САЩ“.

Разширената инвестиция на Micron следва обявяването на плановете на Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. за инвестиции на общо 880 млрд. долара през следващите няколко години в допълнителен производствен капацитет в САЩ. SK Hynix се готви да листне акции на американските борси, от което компанията би могла да набере близо 27 млрд. долара.

Micron посочва, че ще вложи 3 млрд. долара в осигуряването на вътрешни вериги на доставка на полупроводници, включително 500 млн. долара стратегическо финансиране за тайванския доставчик на силициеви пластини GlobalWafers Co.

Правителството на САЩ се фокусира върху изграждането на капацитет за производство на полупроводници в страната след приемането на Закона за чиповете през 2022 г. Micron беше сред компаниите, предвидени да се възползват от законодателството, наред с Intel Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.