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Страните от Персийския залив търсят алтеративи, заобикалящи Ормузкия проток

Саудитска Арабия планира да увеличи капацитета на съществуващи тръби към Червено море

20:15 | 08.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Саудитска Арабия инвестира в разширяването на тръбопровода към западния бряг на Червено море в опит да заобиколи Ормузкия проток в дългосрочен план, съобщават източници на Ройтерс. Съоръжението е изградено през 80-те години и стана от ключово значение по време а войната в Иран тази пролет.

По това алтернативно трасе могат да бъдат пренесени до 7 млн. барела петрол на ден и около 5 млн. барела от тях са за износ, отбелязват от държавната петролна компания Aramco през май. Според източниците на Ройтерс в момента Саудитска Арабия води преговори със съседните си държави за увеличаване на капацитета на петролопровода с поне още 2 млн. барела на ден.

Засега не е ясно дали увеличение ще бъде постигнато чрез надграждане на капацитета или чрез изграждане на нови тръби, но вероятно ще трябва да бъдат изградени няколко малки разклонения. Обсъжда се и възможността през тръбите да бъдат доставяни и директно петролни продукти, не само суровината.

Кувейт, Бахрейн и Катар нямат никаква възможност да заобиколят Ормузкия проток, докато Ирак има алтернатива - петролопровод до Турция. Всички обаче анализират варианти за заобикаляне на протока. Алтернатива за износ имат и Обединените арабски емирства (ОАЕ), които вече не са част от ОПЕК и това обещава и конкуренция за доставките.

По данни на Международната агенция за енергетика (МАЕ) спирането на доставките са извадили от пазара до 14 млн. барела на ден в пика на конфликта.

Анализатори отбелязват пред Ройтерс, че дискусиите за нови трасета на петрола в региона е "стратегическа реалност".

Патрик Пуян, главен изпълнителен директор на френската TotalEnergies, заяви по време на посещение в Дамаск заедно с френския президент Еманюел Макрон, че Сирия може да се превърне във важна транзитна страна, свързваща Ирак със Средиземно море, предлагайки „алтернативни маршрути“ на Ормузкия проток.

„Това е страна на кръстопътя на Близкия изток“, добави той.

Затварянето на Ормузкия проток по време на войната срещу Иран само увеличи ролята на Сирия, тъй като „става ясно, че ако искаме да инвестираме в Близкия изток, ще трябва да намерим алтернативни маршрути“, подчерта Пуян.

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Последна актуализация: 20:05 | 08.07.26 г.
Ормузки проток петрол конфликта в Иран конфликта в Близкия изток
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