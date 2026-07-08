Растящото напрежение между САЩ и Иран помрачи настроенията на борсите в Европа

Водещите европейски борсови индекси приключиха сесията с понижения на фона на коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че временното мирно споразумение с Иран е приключило.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 се понижи с 1,61% до 635,91 пункта.

Германският измерител DAX отчете спад от 2,23 на сто до 24 897,45 пункта.

Френският показател CAC изтри 183,58 пункта, или 2,18%, от стойността си, смъквайки се до равнище от 8252,66 пункта.

Британският индекс FTSE регистрира понижение от 1,66 на сто до 10 489,04 пункта.

По-рано през деня Тръмп заяви, че споразумението с Иран вече не е в сила. „Смятам, че всичко приключи“, заяви Тръмп по време на годишната среща на върха на НАТО в Анкара. „Според мен това е само загуба на време“, добави той.

Малко преди това САЩ започнаха нова вълна от удари срещу Иран и отмениха споразумението, което позволяваше продажбата на ирански петрол. Действията, предприети в отговор на скорошните атаки срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток, върнаха нестабилността на енергийните пазари и поставиха на изпитание и без това крехкото мирно споразумение между Вашингтон и Техеран.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 8 юли.

Акциите на Mercedes-Benz поевтиняха с над 4 на сто, след като германската автомобилна компания отчете рязък спад в продажбите през второто тримесечие.

По-рано през деня Международният валутен фонд (МВФ) понижи леко прогнозите си за глобалния икономически растеж през 2026 г. до 3% спрямо очакваните по-рано 3,1%. За 2027 г. МВФ очаква световната икономика да се разшири с 3,4 на сто, спрямо предишната оценка за 3,6%.

Цената на акциите на UniCredit се понижи с над 2,8 на сто, въпреки че стана ясно, че италианската банка е изкупила 17,6% от акционерния капитал в Commerzbank. По този начин UniCredit вече пряко притежаваше дял от 26,77% от германския кредитор, както и финансови инструменти, които ѝ дават правото да поиска физическа доставка на дял от 3,22%. Италианската банка потвърди, че общата ѝ позиция вече е равностойна на 47,59 на сто от капитала на Commerzbank, което съответства на 49,65% от правата на глас.