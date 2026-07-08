Русия забранява износа на дизел, за да подсигури вътрешните доставки

Русия въведе забрана за износ на дизел като част от мерките в подкрепа на вътрешния пазар на горива, след като систематичните украински атаки с дронове срещу петролни рафинерии предизвикаха недостиг и скокове в цените в някои региони на страната, съобщава Ройтерс.

Шофьорите в много региони са изправени пред дълги опашки на бензиностанциите, тъй като засилващите се украински удари по руската енергийна инфраструктура ограничават доставките на дизел и бензин.

Вицепремиерът на Русия Александър Новак заяви, че ситуацията с горивата остава сложна и че разбира, че „настоящата ситуация на бензиностанциите предизвиква безпокойство сред обществеността“.

„Днес беше въведена забрана за износ на дизелово гориво и това ще даде възможност за увеличаване на доставките на вътрешния пазар“, посочи Новак като добави, че Русия ще започне да внася гориво през юли.

Правителството заяви, че забраната, която включва производителите на горивото, ще бъде в сила до 31 юли.

Износът на руски дизел и газьол спада през юни, сривайки се с 39% спрямо предходния месец до около 1,8 млн. тона, като на годишна база той се свива с 46%.

Дефицитът на гориво доведе и до проблеми с доставките на храни в големите магазини в Русия. Компаниите определят това като форсмажор и заявяват, че няма да плащат глоби заради забавянията. Според "Известия" проблеми има дори и в Санкт Петербург. Логистичните компании не успяват да доставят по график доставките в разпределителните центрове и оттам се прекъсват веригите на доставки. Изданието подчертава, че проблемите са свързани с ударите по руските рафинерии, както и че на 29 юни руският президент Владимир Путин е съобщил, че се предприемат мерки за преодоляване на недостига.

Bloomberg отбелязва, че бензинът е свършил и в бензиностанциите в Новоросийск, където е разположен един от големите руски терминали за износ на петрол. Проблеми има и в курортния град Анапа, където Ройтерс съобщава за въведени до 20 литра бензин на зареждане.

Най-тежка е ситуацията в окупирания Крим, където освен, че доставките на горива са прекъснати от ударите на украинските дронове, са регистрирани и атаки по енергийни съоръжения. Местни източници съобщават за ограничена работа на магазини и ресторанти, затваряне на бизнеси и провал на летния сезон на полуострова.