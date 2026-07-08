Любовта е във въздуха на срещата на върха на НАТО

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред лидерите на НАТО, че чувства любовта в края на двудневната среща на върха в Анкара. Но действията му показват, че собствените чувства на държавния глава са били насочени по-малко към европейските членове на алианса и повече към лидерите, които се застъпват за политическите му инстинкти, пише Bloomberg.

Сирийският лидер Ахмед Ал-Шараа, бивш джихадист, спечели облекчаване на санкциите срещу страната си. Присъствието Володимир Зеленски беше възнаградено със сделка за изграждане на ракети за американските противоракетни системи Patriot от Украйна.

Когато Реджеп Тайип Ердоган чу чрез преводача си, че Турция може да се окаже на опашката за покупка на изтребителите F-35, за които отдавна копнее, той ликуващо вдигна палец нагоре.

Малката Албания, една от най-бедните членки на НАТО, ще бъде домакина на следващата среща на върха на алианса през 2027 г.

„Понякога се разбираш с най-трудните хора“, заяви Тръмп в Анкара, когато беше посрещнат от президента, който управлява Турция през последните 23 години.

Още преди американският президент да кацне на новото летище, построено специално за посещението му, срещата на върха се очертаваше като шоу на Тръмп и Ердоган.

Тръмп заяви, че присъства само заради уважение към домакина си, който вкара в затвора редица опозиционни лидери и налага медийна цензура. Отговаряйки на въпросите в президентски комплекс, четири пъти по-голям от Версайския дворец, Тръмп похвали Ердоган като много „по-лоялен“ от лидерите на други страни.

Европейските представители възлагаха надеждите си на тази химия, за да направят останалата част от срещата на върха успешна. Но от самото начало се появиха признаци на объркване.

Италианският премиер Джорджа Мелони се появи последна на вечерята на лидерите, като раздразнено настояваше, че отношенията ѝ с Тръмп са били „сърдечни“ след неотдавнашния им скандал. Френският президент Еманюел Макрон, носещ авиаторски слънчеви очила през цялата среща на върха, се опита да целуне протегнатата ръка на турската първа дама, когато пристигна, само за да открие, че тя я дърпа.

Банкет с говежди ребра, баклава с шамфъстък и турски сладолед прикри по-суровата реалност далеч от президентския дворец, където инфлацията остава над 30%, а хранителните стоки са се превърнали в непосилна покупка за мнозина. И въпреки пищното турско гостоприемство, вечерята на лидерите без алкохол изглеждаше насочена към това да се угоди на трезвения американски президент и почти на никой друг.

Докато лидерите се събираха за разговори в сряда, канадският лидер Марк Карни изрази оптимизъм, посочвайки пред журналисти, че Тръмп е изглеждал в „добро настроение“.

Това обаче не продължи дълго.

Може би именно нощните удари срещу Иран, за които Тръмп нареди, влошиха настроението му, след като примирието между САЩ и Иран се разпадна. Може би това беше среща с лидери, които многократно предизвикваха раздразнението и дори презрението му, като например испанския премиер Педро Санчес.

Каквото и да е било, когато Тръмп седна за първия си брифинг редом с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, срещата на върха бързо се обърка.

Тръмп осъди съюзниците си, че не са му се притекли на помощ в Иран. Дания беше критикувана за капитулацията си пред Адолф Хитлер преди повече от 80 години, като американският президент съживи амбициите си да анексира Гренландия. Санчес беше представен като „ужасен партньор“, а министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт получи заповед да прекрати търговията с Испания.

Рюте непрекъснато се опитваше да се намеси, опитвайки се неуспешно да насочи вниманието към пакета от договори за отбрана на стойност над 50 млрд. долара, който сключи, за да спечели одобрението на Тръмп.

На традиционната обща снимка Тръмп направи познатия V-образен знак при пристигането си. Изглеждаше по-малко като препратка към сделката с Иран, която току-що обяви за приключила, и по-скоро като успех в приспособяването на срещата на върха към неговите приоритети.