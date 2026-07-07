Съюзниците в НАТО обявиха сделки за десетки милиарди долари в опит да омилостивят Тръмп

Съюзниците в НАТО обявяваха мащабни инвестиции в отбраната, включително инициатива за отпускане на 40 млрд. долара за развитието на способностите на алианса за противодействие на дронове, предаде БТА, позовавайки се на ДПА.

„НАТО бързо разширява способностите си за разгръщане и използване на дронове в голям мащаб. В същото време изграждаме ефективни способности за противодействие на дронове, които да откриват, идентифицират и неутрализират дронове“, заяви Рюте. „Съюзниците ще инвестират над 40 милиарда долара в способности за противодействие на дронове през следващите 5 години“, разказа той, като добави, че се планира и засилване на оперативното обучение на войниците.

Способността на НАТО да се справя с вражески дронове беше подложена на изпитание в последно време, след като руски безпилотни летателни апарати многократно нарушаваха въздушното пространство на съюзниците на военния алианс. НАТО от време на време прехващаше дронове с изтребители, което повдигна въпроси относно ефективността на подхода на Алианса.

Също така Рюте призова за „трансатлантическа революция в отбранителната индустрия“ и насърчи компаниите от сектора да поемат повече риск при инвестициите си. „Индустрията във всички държави, представени тук, трябва да е готова да поема повече риск. Търсенето има и вие го знаете“, каза той, цитиран от Ройтерс.

С поредицата от сделки съюзниците искат да покажат, че изпълняват настояването на САЩ европейските държави да отделят повече средства за отбрана.

Във вторник на фона на динамична музика и професионално обработени видеоклипове по време на форума на отбранителната индустрия Рюте обяви поредицата от инициативи. „Можем да постигнем повече, когато го правим заедно. И трябва да правим повече от това“, заяви Рюте по време на форума. „Съюзниците в НАТО се присъединяват към нови многонационални инициативи за съвместно закупуване на военно оборудване. Това ще ни помогне да осигурим повече от необходимите способности в различни области“, допълни той.

Сделките, които до голяма степен бяха държани в тайна, за да се предизвика ефект на сензация на срещата на върха, включват покупка от европейски държави на дронове за наблюдение от американската компания Northrop Grumman, както и покупка от НАТО на самолети от шведската компания SAAB.

САЩ също водят преговори с Германия и други държави за съвместно производство в Европа на ракети, за които има голямо търсене за отбраната на Украйна, съобщи източник пред Ройтерс.

Тази стъпка бе предприета на фона на нарастващо безпокойство във Вашингтон относно способността на американските производители на оръжие да отговорят на търсенето, тъй като както войната срещу Иран, така и войната в Украйна изчерпаха запасите от оръжие на САЩ.

Марк Рюте с министри на отбраната и представители на отбранителния бизнес по време на форума преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Снимка: EPA/FILIP SINGER

Ето кои споразумения бяха обявени досега, обобщени от БТА:

SAAB

Шведският производител на отбранително оборудване съобщи, че НАТО ще започне официални преговори за придобиването на до 10 самолета за ранно предупреждение и управление GlobalEye. Изпълнителният директор Микаел Йохансон заяви пред журналисти, че компанията би могла да започне доставките още през 2030 г., а крайната цена ще бъде приблизително между 400 и 450 милиона долара на самолет.

Lockheed Martin, Rheinmetall

Двете компании от отбранителния сектор днес подписаха меморандум за разбирателство за съвместно производство на ракети ATACMS в Германия – ход, който ще бележи първото производство на тази балистична ракета с малък обсег извън САЩ.

Northrop Grumman

Рюте заяви, че съюзниците в алианса ще закупят до пет разузнавателни дрона MQ-4C Triton, предназначени за полети на голяма височина, на американската компания. Норвегия, Финландия, Германия и Дания подписаха писмо за намерение за покупката им.

Airbus

По думите на Рюте НАТО ще създаде стратегически флот от транспортни самолети A400M и ще увеличи с още един самолет съществуващия си флот от многоцелеви самолети A330 MRTT за дозареждане с гориво във въздуха и транспорт.

Isar Aerospace

Германската компания Isar Aerospace подписа договор с канадската Maritime Launch Services за достъп до инфраструктурата и услугите на космодрума „Нова Скотия“, което ще подобри готовността ѝ за извеждане на товари в орбита, се казва в изявление на НАТО.

Турция и програмата за изтребителите F-35

По-късно през деня се очаква Тръмп да пристигне със самолет, за да се срещне с турския президент Реджеп Ердоган и да се присъедини към останалите лидери на военния алианс за срещата на върха, която ще започне във вторник с вечеря.

Вчера Рюте заяви, че европейците са отбелязали „зашеметяващо“ увеличение на разходите за отбрана, отчасти поради опасенията от Русия, които се засилиха след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г., а също и след „изключително категоричната“ подкрепа от страна на Тръмп.

Миналия месец Рюте заяви, че европейските членки на НАТО и Канада са изразходвали с 90 млрд. долара повече за отбрана през 2025 г. в сравнение с 2024 г., след отчитане на инфлацията.

Така общите им разходи са достигнали над 570 млрд. долара, което представлява увеличение от около 20%.

Тръмп се очаква също така да съобщи на Ердоган, че е готов да позволи на Турция отново да се присъедини към програмата за изтребителите F -35, според източници на Ройтерс. Това би представлявало сериозна промяна в позицията на Вашингтон по въпроса, който от години е сред основните спорни теми в двустранните отношения.

САЩ наложиха санкции на Турция и я изключиха от програмата за F -35, след като през 2019 г. Анкара закупи руската система за противовъздушна отбрана С-400.