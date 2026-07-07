Румен Радев: 360 млн. долара дължи България по договора с Botas

България дължи 360 млн. долара във връзка с договора с турската компания Botas, каза в изявление за медиите премиерът Румен Радев, преди да отпътува за участие за Срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара. По думите му натрупаните задължения се дължат на това, че от юли 2024 г. България не плаща по договора.

„На базата на този протокол ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси“, каза Радев, но не конкретизира какво ще бъде постигнатото „оптимално решение“, за да бъде покрит този дълг.

„Това няма нищо общо с магистрала „Черно море“, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок „Хан Тервел“, с въздуха, който дишаме и т.н. Протоколът от тези отношения в газовата сфера няма нищо общо с който и да е друг проект“, каза Радев. Той подчерта, че протоколът намалява цената за регазификация и пренос.

До момента не беше ясно какви са дължимите суми по договора между „Булгаргаз“ и турската държавна компания, подписан през 2023 г. от служебното правителство на Гълъб Донев с енергиен министър Росен Христов. Договорът е за срок от 13 години и предвиждаше Botas да предоставя достъп до турските терминали за втечнен природен газ, като България трябваше да плаща по 500 хил. долара на ден, независимо дали използва, или не, резервирания капацитет.

„Днес ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа, не само като страна, през която се транзитира газ, а като страна, която търгува ефективно с газ“, каза Радев. Той допълни, че според подписания вчера протокол между „Булгаргаз“ и Botas в следващите 15 месеца България ще заплаща единствено когато доставя газ през Botas.

Радев обвини предходните правителства, че не са използвали и развивали или оптимизирали договора, а са го саботирали. Като пример за това той даде енергийната вноска, приета през 2023 г., въведена по времето на правителството на Николай Денков. Според него с това е саботиран подписаният между унгарската компания Envien и "Булгаргаз" меморандум и нанесена „тежка репутационна щета на България като надежден партньор в търговските отношения“.

Според думите му замразяването на договора с Botas се дължи на „взаимното доверие и приятелство“ с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и не е поето задължение по „никакъв друг проект“ в замяна на променените условия по договора. Общо три пъти в изявлението си Радев посочи, че българските финанси няма да бъдат натоварвани с покриването на натрупаните задължения, като по въпроса имат „оптимално виждане“.

Многократно Радев е отхвърлял обвиненията, че договора с Botas е в ущърб на страната, и е изказвал позицията, че проблемът не е в резервирания капацитет, а в това как да бъде използван.