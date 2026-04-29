"Булгаргаз" ще купи газ за лятото през терминалите на Botas

"Булгаргаз" обяви търг за доставка на един товар втечнен природен газ през терминалите в Турция, става ясно от съобщение на компанията. С количествата (1 TWh) ще бъдат покрити нуждите на компанията за лятото.

За участие в процедурата са поканени 37 международни компании, сред които търговци и производители на втечнен газ, които са заявявали интерес към доставки за България досега. Оценката на офертите ще бъде по най-ниската доставна цена, срокове за доставка и начините на плащане.

Заявката ще мине през терминалите на Botas, защото "Александруполис" е в планов ремонт от 1 април до началото на юли.

От "Булгаргаз" уточняват, че ще използват терминала в Гърция, в който България има участие от 20%, след като бъде подновена работата му. През него е договорена доставката на още 1 TWh, които ще бъдат нагнетени в газохранилището в Чирен, за да бъде балансиран следващият зимен сезон.

По данни на Gas Infrastructure Europe (GiE) българското газохранилище е пълно до 23% от капацитета си и все още се черпят количества от него. По европейските регламенти страните от ЕС трябва да посрещнат зимата с пълни до 90% от капацитета си газохранилища, но правилата са по-гъвкави спрямо преди няколко години, когато беше пикът на кризата след началото на войната в Украйна. В момента Европа има съществено по-диверсифицирани доставки.

Данните на GIE показват още, че повечето държави в ЕС вече са започнали кампанията по нагнетяване въпреки по-високите цени спрямо миналото лято.

През зимните месеци Европа изразходва голяма част от резервите си, тъй като пазарите очакваха нови количества газ и намаление на цената. Войната в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток обаче промениха прогнозите.

Цената на газа на нидерландската платформа TTF достигна до малко над 48 евро за мегаватчас в края на сесията днес (29 април). През миналото лято търговията се въртеше около нивото от 30 - 32 евро за мегаватчас.