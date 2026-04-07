Куриерската компания „Еконт“ спира доставката до адрес в малките населени места. Това обявява в пост в социалната мрежа Facebook основателят ѝ Николай Събев.

Компанията променя фокуса си от географско покритие към изпълнение на доставка така, както е обещано, с по-ясни срокове и по-малко изключения.

Приоритет на дружеството ще са доставките до офиси и т.нар. Еконтомати.

„Дълго време моделът в логистиката беше да сме навсякъде. Ние избираме нещо различно. Фокусираме се върху това да правим услугата така, че да можете да разчитате на нея всеки път“, посочва Събев в публикацията си.

„Не гоним максимално покритие, а изграждаме мрежа, в която доставката се случва, както е обещана“, добавя той.

През миналата година от „Еконт“ обявиха, че прекратяват осъществяването на пощенски услуги – пощенски писма и малки пратки, пощенски парични преводи и масов разнос на реклама в пощенски пликове.

„Еконт“ е основана през 1993 г. като спедиторската фирма „Еконт Транс“. Куриерската дейност започва през 2000 г. с офиси в шест града – София, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Пловдив.

Според последния публикуван отчет на компанията по партидата ѝ в Търговския регистър, който е от 2023 г., приходите от дейността възлизат на над 336,4 млн. лева в сравнение с 303,9 млн. лева за 2022 г., което е с близо 11% повече на годишна база. Нетната печалба на дружеството за периода намалява до 27,7 млн. лева при 29,9 млн. лева година по-рано или с над 7%.