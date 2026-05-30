С малко помощ от САЩ все повече кораби преминават през Ормузкия проток

Корабособствениците са все по-оптимистично настроени за възстановяването на трафика през Ормузкия проток, след като тази седмица през него преминаха повече кораби, а САЩ предоставяха информация в помощ на онези, които се осмелят да предприемат пътуването, предаде Bloomberg.

Представители на два корабособственика, пожелали да останат анонимни, са заявили, че са поддържали връзка с американските военни сили, които са ги консултирали как най-добре да преминат през водния път.

Говорител на Централното командване на САЩ заяви, че американските военни сили не ескортират кораби, но командването продължава да предоставя съвети на търговските кораби в региона.

По информация от запознат източник при преминаването на група кораби до тях са се приближили катери, вероятно ирански, но те са били отблъснати от хеликоптери, които внезапно се появили наблизо. Това позволило на кораба на източника да продължи да се отдалечава от Ормузкия проток.

Изпълнителният директор на Chevron Corp. Майк Уърт заяви в петък пред Bloomberg TV, че някои кораби, преминаващи през пролива, наскоро са били атакувани. В същия ден САЩ потвърдиха, че е забранено да се сключват споразумения с Иран за безопасно преминаване през Ормузкия пролив – дори и тези, които не включват плащане на такса.

Според източници, свързани с пазара на морски превози, част от преминалите кораби принадлежат на компании, които не са прекосявали Ормузкия проток от началото на войната. Сред тях са кораби, които влизат в Персийския залив, както и такива, които го напускат.

Ако се запази, увеличението на преминалите съдове може да е сигнал, че все повече корабни компании са склонни да предприемат пътуването, като по този начин се очаква да се ускори потокът от петрол, газ и потребителски стоки. Досега транзитите бяха ограничени предимно до кораби, плаващи по силата на двустранни правителствени споразумения, или собственост на малка група по-смели корабни мениджъри, готови да поемат рисковете от плаване през Ормузкия проток.

Страните от региона, включително държавната петролна компания на Обединените арабски емирства, също са изпращали кораби през пролива, а Катар изнася втечнен природен газ към ключови купувачи.

Някои от корабите, преминали през последните дни, са го направили с изключени сателитни транспондери и все още не са ги включили отново. Това е знак, че конвенционалните методи за проследяване на кораби може да подценяват броя на преминаващите съдове.

Данните за проследяване на корабите показват, че поне една четвърт от неиранските кораби, блокирани в пролива от началото на конфликта, са успели да излязат.

Белият дом многократно е изпращал противоречиви послания относно перспективите за сключване на споразумение с Иран, като тази тенденция продължи и в петък. Постигането на евентуално ново споразумение между двете страни би могло да отвори вратата за по-широко възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Корабособственици споделят в частни разговори, че се надяват споразумението да позволи възобновяване на корабния трафик през пролива, но положението ще остане несигурно, докато не станат известни всички подробности. Някои са на мнение, че докато не бъде постигнато споразумение, макар и да е възможно корабите да преминават, много корабособственици ще продължат да се въздържат от влизане в пролива.

Изпълнителният директор на TotalEnergies Патрик Пуян заяви в петък, че компанията му би искала да види признаци за траен мир, преди да изпрати кораби обратно в Персийския залив.

„Бихме очаквали да започне една фаза на трескава активност“, след като Ормузкият проток бъде отворен отново, прогнозира Герасимос Калогиратос, главен изпълнителен директор на Capital Tankers Corp., по време на телеконференция за финансовите резултати на компанията тази седмица. Той добави, че разходите за танкерите ще останат високи в дългосрочен план, тъй като трябва да се попълнят световните запаси от петрол, намалели в резултат на войната.