Възможно ли е Путин да има грешна представа какво се случва във войната в Украйна?

"Русия настъпва във всички направления на бойното поле всеки божи ден", заяви руският президент Владимир Путин по време на пресконференция след края на визитата си в Казахстан, пише ТАСС. Според него краят на войната приближава, съдейки по това, което се случва на бойното поле.

В Института за изучаване на войната (ISW) обаче имат опасения, че руският лидер има погрешна представа за ситуацията на бойното поле в Украйна. Военните анализатори се базират на изтекла карта, представяна като документ от Министерството на отбраната на Русия. На нея са нанесени силно прeувеличени победи на руската армия в Запорожката област.

Към 9 април картата показва, че Русия е превзела Приморск, Степнохирск, Ричне, Веселянка, Запорожец, Запасне и още няколко населени места, включително и Мала Токмачка и Орихив. Военните анализатори смятат, че картата действително може да е официален руски документ, отчитайки публичните заявления на главнокомандващия на руската армия ген. Валерий Герасимов през април. Те показват тенденция за руското военно командване да преувеличава успехите си в тази част от фронтовата линия, а и като цяло.

Според ISW няма данни, че руските сили са напреднали в заявените региони, макар и действително да има пробиви в Приморск, Степнохирск, Мала Токмачка, Мали Щербаки и Щербаки. Най-близките руски позиции, които военните анализатори наблюдават по отношение на Орихив, са на три километра от града.

Руски военни кореспонденти също остро критикуват практиката на т.нар. "победи назаем" - дадено населено място се обявява за превзето, когато руските войски проникнат в него. Според редица публикации това е грешна тактика и посочват за пример Купянск, който руският президент Владимир Путин официално обяви за окупиран през октомври 2025 г. Само дни по-късно украинският президент Володимир Зеленски посети града и се снима в околностите му, а през пролетта Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха, че руските позиции в града (последно укрили се в градската болница) се унищожени.

Тези "фалшиви победи" не само дават грешна представа за фронта, но и форсират военните части да приведат реалността на бойното поле до заявената, което води до ненужни загуби.

ISW посочва още, че според източници на Financial Times Путин очаква да получи цялата Донецка област до есента на 2026 година, а след това ще претендира и за още територии (каквито предупреждения отправи и американският президент Доналд Тръмп, опитвайки се да накара Киев да предаде оставащата част от Донецка област в замяна на гаранции за сигурност). Тази увереност на Путин вероятно се базира на преувеличените доклади, които получава, но тя също така води до нереални искания.

Данните показват, че настъплението на руските части е значително забавено спрямо есента на 2025 година и военните анализатори вече се съмняват, че Русия изобщо ще успее с това темпо да превземе оставащите към 6000 кв. км от територията на Донецка област.

Володимир Зеленски съобщи преди дни, че от началото на 2026 година Украйна си е върнала 590 кв. км (основно в Запорожка и Днипропетровска област) и това се потвърждава от картите на независими анализатори. Тези райони остават място на позиционни боеве, водени от малки щурмови групи.

Руските военни кореспонденти също отбелязват, че ситуацията на бойното поле е сложна и настъплението е ограничено заради масовото използване на fpv-дроновете. Обсегът на действие на украинските дронове се разшири значително през последните месеци и преди ден украинският министър на отбраната Михайло Федоров обяви "логистичен локдаун" за руската армия в южните части на фронта. Военни анализатори признават, че ситуацията с доставките по магистралата Р-280 "Новороссия" се влошава и криза има не само по отношение на доставките на горива и стоки в Крим, а и към бойното поле.

Според анализатора на публично достъпни данни Клеман Молен от началото на годината има над 1000 геолокализирани удара в близкия тил и това са систематични удари - 35% в складове с боеприпаси и техника, 20% - по цистерни, камиони за доставка и други транспортни средства и 7% - по системи за противовъздушна отбрана. Според анализатора ударите са повече от 1000, защото не всички видеа от атаките се споделят, а от публичните не всички могат да бъдат геолокализрани.