Центърът на тежестта на световното богатство започва да се измества на изток

Световното финансово богатство е нараснало с 10,7% през 2025 г. до рекордните 333 трлн. долара, като това е най-бързият темп на увеличение от 2021 г. насам, показва нов анализ на Boston Consulting Group (BCG), цитиран от Euronews.

Северна Америка и Западна Европа все още държат по-голямата част от тези пари. Междувременно Хонконг изпреварва Швейцария като най-големия трансграничен център за управление на богатството, като всеки от тях притежава около 2,9 трн. долара международни активи.

И все пак, най-бързо развиващите се източници на ново богатство вече не са в Ню Йорк, Лондон или Цюрих. Те все по-често се намират в Мумбай, Джакарта, Рияд, Хошимин и Сао Пауло.

BCG посочва в анализа, че развиващите се пазари, включително Китай, са на път да генерират приблизително 12 трлн. долара допълнително финансово богатство до 2030 г.

Очаква се сегментът на домакинствата, притежаващи финансови активи на стойност над 250 хил. долара, да се разраства с приблизително 8% годишно, създавайки над един милион нови милионери преди края на десетилетието.

Промяна в географията

За разлика от предишни увеличения на богатството, това не е ограничено до една-единствена държава или регион. Очаква се Индия да генерира най-голям дял от новосъздаденото богатство, добавяйки над 2 трлн. долара до 2030 г. Прогнозата показва, че Бразилия ще генерира приблизително 1 трлн. долара, докато Мексико може да добави още 600 млрд. долара.

И все пак историята се простира далеч отвъд най-големите икономики.

Виетнам, Индонезия, Саудитска Арабия и няколко държави от Персийския залив генерират богатство с темпове, които съперничат или дори надвишават тези на много развити страни. Това, което прави тенденцията забележителна, е не само нейният мащаб, но и нейният обхват, изтъкват от BCG.

Богатите по света вече не се изграждат предимно в шепа западни финансови центрове. Нови богатства се появяват едновременно в Южна Азия, Югоизточна Азия, Латинска Америка и Близкия изток.

За инвеститорите, частните банки и луксозните марки, последиците са ясни: бъдещите клиенти все повече ще идват от места извън традиционните финансови центрове.

Докладът за богатството на Knight Frank за 2026 г. предлага поглед към това колко бързо се развива промяната на самия връх.

Свръхбогатите в Индия - тези с активи над 30 млн. долара, растат като брой с 63% между 2021 и 2026 г. и се очаква да надхвърлят 25 хил. души до 2031 г.

Консултантската фирма описва Индия като икономика, развиваща се от предприемачески динамизъм към пазар, подкрепен от по-дълбоки капиталови фондове, по-сложни финансови пазари и нарастващ клас от глобално свързани предприемачи и инвеститори.

Индия обаче не е най-бързо развиващият се пазар.

Очаква се Индонезия да отбележи най-голям ръст в света на свръхбогатите хора през следващите пет години, записвайки 82% увеличение. Прогнозите показват, че броят на тези хора в Саудитска Арабия и Полша ще нарасне с над 60%, докато Виетнам се очаква да отбележи растеж, приближаващ се до 60%.

Делът на Близкия изток сред ултрабогатото глобално съсловие се е увеличил от 2,4% на 3,1% през последните пет години, като се прогнозира, че Саудитска Арабия ще регистрира най-бърз растеж при милиардерите в света до 2031 г.

Азиатско-Тихоокеанският регион сега е домакин на повече милиардери от всеки друг регион, изпреварвайки Северна Америка.

Мумбай е пример за промяната

Малко градове илюстрират трансформацията по-добре от Мумбай. Knight Frank описва финансовата столица на Индия като „вътрешен гигант“, чийто растеж се движи предимно от местно богатство, а не от чуждестранен капитал.

Цените на първокласните жилища там са се повишили с 8,7% през 2025 г., подкрепени от икономиката, която се разшири с близо 40% през последните пет години. Търсенето на луксозни жилища се ускорява, като през годината бяха регистрирани десетки сделки за имоти при цена от над 5 млн. долара.

За разлика от много други пазари на луксозни имоти, бумът в Мумбай се подхранва от местни предприемачи, основатели на технологични компании, индустриалци и инвеститори.

Градът все повече наподобява това, което Ню Йорк, Лондон и Хонконг са представлявали по време на по-ранните фази на създаване на богатство: магнит за местен капитал и амбиции.

Следващото десетилетие

Числата сочат в една посока: центърът на тежестта в създаването на богатство в световен мащаб се отдалечава от пазарите, които отдавна го определят.

Геополитическото напрежение, фрагментацията на търговията, енергийните сътресения и нарастващата политическа реакция срещу концентрацията на богатство биха могли да променят траекторията.

Конфликтът в Близкия изток вече напомни на инвеститорите колко бързо могат да се променят икономическите реалности.

Засега обаче тенденцията е безспорна. Най-богатите държави в света може би все още държат по-голямата част от парите. Но все по-голям дял от богатството на утрешния ден ще бъде натрупан другаде.