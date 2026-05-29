Европейските индекси търсят посоката, докато инвеститорите анализират думите на Тръмп

Водещите индекси на европейските фондови пазари затвориха с разнопосочно движение, докато инвеститорите оценяват потенциала на продължаващо примирие в Близкия изток, пише CNBC. Паневропейският Stoxx 600 се повиши с 0,14% до точно 626 пункта. Американският президент Доналд Тръмп съобщи в социалната мрежа Truth Social, че се готви да вземе окончателно решение и посочи условията, които да изпълни Иран.

Сред лидерите по ръст на фондовите пазари днес е отбранителната индустрия, след като дрон удари жилищен блок в Румъния. Първоначално румънското Министерство на отбраната съобщи за инцидента в резултат от масирана руска атака към близкия украински град Измаил. След това властите потвърдха, че става въпрос за руски дрон "Геран - 2" (модификация на иранския Shahed).

С минимален ръст от 0,05% затвори и германския DAX, чиято стойност достигна до 25 104,7 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 обаче изгуби 0,16% от стойността си и затвори седмицата и месеца на ниво от 10 409,28 пункта. Френският САС 40 се понижи с 0,07% до 8183,34 пункта.

Цената на петрола се понижваа с 2% след публикацията на Тръмп за Иран. Суровината ще изпрати един от най-лошите си месеци от времената на пандемията от коронавируса насам. Цената на водещите сортове на петролните пазари ще запише месечен спад от 17 на сто, пише Ройтерс.

Инвеститорите обаче са внимателни, защото Тръмп отново поставя условия, които Иран преди е отхвърлял.

Към края на европейската сесия американският лек суров петрол (WTI) се търгува за малко под 87 долара за барел. Европейският "Брент" достига до 92 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1671 долара. Стойността на британския паунд достигна 1,3465 долара за брой.

Цената на златото се повиши до 4592 долара за тройунция. Ценният метал се движи към месечен спад от почти 10 на сто.