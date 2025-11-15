Голямата миграция на богатство в Китай

Карали ли сте се с роднини за имоти и наследство? Наистина неудобен въпрос.

Китайските милиардерски семейства със сигурност са взели полагащото им се от много публичните и също толкова грозни роднински спорове – включително и т. нар. принцеса на производителя на храни и напитки Wahaha Кели Дзун, която влезе в битка за контрола върху офшорни пари в размер на 2 млрд. долара. Но сега със застаряването на китайското население и забавянето на икономиката средната класа също започва да се кара за пари, разбивайки на пух и прах дългогодишни социални норми като спазването на хармонията в семейството и синовния дълг, пише колумнистката на Bloomberg Opinion Шули Рен в материал.

До 2023 г. в Китай има 217 млн. души на възраст от 65 г. и нагоре, което е около 14% от населението на страната. През следващите две десетилетия братя, сестри и далечни роднини ще трябва да спорят за семейните богатства.

В някои части на Китай пенсионерите са най-заможното население. По изчисления 20 млн. бивши държавни служители получават месечни пенсии от над 6200 юана (872 долара) – повече отколкото изкарват току-що завършилите университетите. Но по-голямата част от богатството им е в недвижимо имущество. Жилищата на дългогодишните жители на градове като Шанхай и Пекин – дори и порутените – вероятно са утроили стойността си през последните две десетилетия.

Цените на жилищата за дългогодишните жители на Пекин и Шанхай са нараснали значително през последните 15 години. Графика: Bloomberg LP

От друга страна, поколенията Х и Y, или т. нар. Gen X и милениълите, изпитват затруднения. Предразсъдъците на база възраст са голям проблем в Китай. Докато технологичните компании свиват размерите си, професионалистите в средата на кариерния си път, дори и тези на по 35 години, са ударени най-силно. Някои също така се притесняват, че тийнейджърите им се превръщат в „професионални деца“, като се завръщат у дома след колежа или правят кариерна пауза за неопределено време. А през това време финансовата подкрепа би била добре дошла.

Социалните възприятия се променят. Според последното годишно проучване на Dajia Insurance Group, над половината от хората се съмняват, че децата им ще се грижат финансово за тях и само 10% са категорично съгласни с традиционното схващане за синовното почитание. Въпреки всичко, повечето пенсионери все още искат по-тясна емоционална връзка със семействата си.

Но могат ли роднините да преживеят това междупоколенческо прехвърляне на средства, без да наранят взаимно чувствата си? За съжаление, подялбата на богатство на възрастен роднина често означава продажба на недвижимо имущество и в някои случаи и вземане на решение дали човекът да бъде преместен в дом за възрастни хора. Китайците имат по-голяма продължителност на живота в последно време. Участниците в проучването на Dajia средно очакват да стигнат възраст от 84 години, а 21% дори 90 години и повече.

Авторката дава някои лични примери от родния си Шанхай, където над една трета от населението е на над 60-годишна възраст. Приятел се е оплакал наскоро, че негова леля, която живее със свои баба и дядо, смята, че заслужава целия им имот, защото се грижи за тях. Самата Рен пък се опитва да устои на натиск за продажба на семеен имот от роднини заради емоционалната си привързаност към него.

Но има и много по-тъжни истории. Съученичка от детството е получила пълномощно от майка си, която страда от Алцхаймер, продала е апартамента ѝ, премествайки я в болнично заведение. Парите инвестира в обучение на двамата си сина тийнейджъри.

Чудя се, пише Рен, дали това социално напрежение ще може да се поуспокои, ако Китай позволи използването на повече финансови продукти. В САЩ например възрастните хора могат да получават обратна ипотека, която обръща част от жилищния капитал в кеш. Често пъти заемът не е необходимо да се изплаща до настъпване на конкретно събитие, включително продажба или смърт. Пенсионерът може да продължи да живее у дома и да поддържа определен начин на живот, дори да дава пари на децата си. Елегантно решение.

Китайското население обаче остарява, преди да успее да забогатее. Ако икономиката все още растеше с 10% на година, един стар апартамент в центъра не би имал капацитета да промени семейната динамика. За съжаление, това са най-търсените активи сега.