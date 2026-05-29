Застрахователните дружества у нас управляват близо 7,7 млрд. евро в края на март

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, възлизат на 7.686 млрд. евро към края на март. Техният размер нараства за една година с 803,9 млн. евро (11,7%) и със 112 млн. евро (1,5%) спрямо края на четвъртото тримесечие на миналата година, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

Размер и структура на активите

От централната банка отчитат, че в инструментите, включени в активите на дружествата към края на март, преобладават притежаваните дългови ценни книжа, които на годишна база се увеличават с 315,7 млн. евро (11,3%) до 3,110 млрд. евро. Техният относителен дял в общите активи към края на първото тримесечие е 40,5% при 40,6% преди година.

Спрямо края на март 2025 г. акциите и другите капиталови инструменти се увеличават с 241,7 млн. евро (15,3%) до 1,827 млрд. евро, като в края на първото тримесечие на тази година относителният им дял е 23,8% при 23% към края на март миналата година.

Към 31 март делът на презастрахователя в застрахователните технически резерви нараства с 38,7 млн. евро (4,4%) до 907,9 млн. евро. Неговият относителен дял в общите активи е 11,8% при 12,6% към края на първото тримесечие на 2026 г.

В централната банка отчитат, че вземанията от застрахователни операции нарастват с 54,5 млн. евро (12,8%) до 480,4 млн. евро, а депозитите се увеличават със 139,4 млн. евро (37,1%) до 515,5 млн. евро. В края на първото тримесечие относителният дял на вземанията от застрахователни операции е 6,2% и остава без промяна спрямо края на март миналата година, а на депозитите е 6,7% при дял 5,5% преди година.

Структура на активите по инструменти

По отношение на географската структура на активите на застрахователните дружестват към края на март активите в България нарастват на годишна база с 239,2 млн. евро (9,1%) до 2,864 млрд. евро при 2,625 млрд. евро година по-рано. Относителният им дял е 37,3% към края на март при 38,1%преди година.

В края на първото тримесечие средствата, инвестирани в други резиденти на еврозоната се увеличават на годишна база с 458,1 млн. евро (24,5%) до 2,329 млрд. евро при 1,870 млрд. евро година по-рано. Относителният им дял е 30,3% при 27,2% в края на март миналата година.

Към края на първото тримесечие на тази година активите в държави и институции от ЕС извън еврозоната нарастват на годишна база с 21,1 млн. евро (1,3%) до 1,610 млрд. евро. Относителният им дял е 20,9% при 23,1% в края на март 2025 година.

Географско разделение на активите

Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата към 31 март възлизат на 7,686 млрд. евро. В географската им структура преобладават привлечените средства от резиденти на България, като към края на март 2026 г. относителният им дял от общия размер на пасивите е 48,8% при 47,5% година по-рано.

В инструментите, включени в пасива на компаниите към края на март преобладават задълженията по застрахователни технически резерви по общо застраховане, които на годишна база се увеличават със 178,6 млн. евро (6,5%) до 2,928 млрд. евро при 2,749 млрд. евро към края на първото тримесечие на миналата година.

Относителният им дял в общия размер на пасивите към края на март е 38,1% при 39,9% преди година. Задълженията по застрахователни технически резерви по животозастраховане, обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд нарастват с 208,6 млн. евро (29,2%) – от 713,3 млн. евро към края на март 2025 г. до 921,9 млн. евро към края на първото тримесечие на тази година и представляват 12% от общия размер на пасивите при 10,4% към края на първото тримесечие на миналата година. Към края на март задълженията по застрахователни технически резерви по животозастраховане, необвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд, намаляват с 24,1 млн. евро (4,1%) и възлизат на 556,6 млн. евро при 580,7 млрд. евро преди година.

Относителният им дял в размера на пасивите към края на март е 7,2% при 8,4% година по-рано. Задълженията по застрахователни операции към края на първото тримесечие се увеличават на годишна база с 92,4 млн. евро (23,3%) до 488,3 млн. евро при 395,9 млн. евро към края на март миналата година. Те представляват 6,4% от общия размер на пасивите, при 5,8% към края на първото тримесечие на 2025 година.

Собственият капитал е 2,443 млрд. евро към края на март и нараства с 307,6 млн. евро (14,4%) спрямо края на март миналата година (2,135 млрд. евро). Неговият дял в размера на пасивите към края на първото тримесечие на тази година е 31,8% при 31% към края на март миналата година.

Структура на пасивите по инструменти