Американските санкции не пречат на Иран да продава петрола си

На седемдесет километра от бреговете на Малайзия, в слабо патрулирана морска зона, известна като Източни външни пристанищни граници (EOPL), флотилия призрак извършва контрабанда на ирански петрол, заобикаляйки американските санкции.

Танкери, натоварени със суров петрол, обикновено подлежащ на санкции, спират там, за да прехвърлят товара си на други кораби, преди дискретно да транспортират петрола до китайски рафинерии.

Тези операции за прехвърляне от море до море често се извършват през нощта и с помощта на различни методи за прикриване. Те формират ядрото на паралелна морска мрежа, която експертите наричат ​​„сенчест флот“ - фантомен флот, напомнящ на този, използван от Русия за заобикаляне на западните санкции. Стотици танкери, често остарели, лошо застраховани и с неясни собственици, образуват армада, транспортираща почти целия ирански петролен износ, съобщава Wall Street Journal.

Корабите използват сложни камуфлажни техники: черни брезенти, маскиращи имената им, пребоядисани номера на корпусите, деактивирани устройства за проследяване и честа смяна на флага. Понякога те плават под флаговете на развиващи се страни като Сиера Леоне, които регистрират танкери, но не упражняват никакъв реален контрол.

Въпреки ембаргото на САЩ, Иран е генерирал приблизително 31 млрд. долара (26,7 милиарда евро) приходи от петрол миналата година, според комисия на Конгреса на САЩ. Близо 90% от този износ е отишъл за Китай, формирайки приблизително 45% от иранския държавен бюджет. Този неочакван финансов приход е позволил на режима да издържа на икономическия натиск от САЩ в продължение на години.

Китай наистина играе централна роля в тази система. Много компании, които законно притежават петролни танкери, са регистрирани в китайски градове, а голяма част от екипажите са китайци. Пекин дори официално е наредил на компаниите си да не спазват американските санкции, насочени към определени китайски рафинерии, като за първи път се позова на правилото за блокада от 2021 г.

Анализаторите следят тези доставки, използвайки сателитни данни и случайни сигнали от транспондерите на корабите, които понякога се активират отново за навигация през проливите. Те могат да проследят маршрута на иранския петрол до рафинериите в Китай, особено в провинциите Шандонг и Ляонин, които използват само китайски банки и по този начин избягват американските санкции.

Изключителната икономическа зона на Малайзия, но извън териториалните ѝ води, се е превърнала в задължителен транзитен пункт за този трафик, представлявайки законна сива зона. Между 2023 и 2025 г. броят на трансферите от море до море там се е увеличил повече от два пъти - от 280 на 679 наблюдавани операции.

Благодарение на този флот се е развила истинска офшорна екосистема, около която се въртят кораби за доставка на гориво, ремонтни кораби и малки лодки, продаващи цигари и бира на моряци. Танкерите остават там седмици, понякога години, служейки като плаващи нефтени платформи и релета за други кораби.

Съединените щати са добре запознати със схемата и засилиха борбата си срещу тази мрежа, налагайки нови санкции, блокирайки ирански пристанища и дори от време на време изпращайки специални части за залавяне на петролни танкери в Индийския океан. По този начин те са заловили няколко кораба, свързани с Иран, въпреки че подобни действия остават спорадични. За да овладеят наистина призрачния флот, експертите смятат, че Съединените щати трябва да поддържат постоянна морска блокада и да увеличат натиска върху Китай.

Малайзия, която поддържа неутрална външна политика, признава присъствието на иранския флот, но посочва, че намесата е трудна. Корабите често действат извън пряката ѝ юрисдикция и използват тактики за склонение. Въпреки ограничените ресурси, страната вече е задържала дузина кораби за неразрешено хвърляне на котва през 2026 г.

Случаят с петролния танкер „Нора“ илюстрира устойчивостта на тази мрежа. Собственост на китайска компания и санкциониран от Съединените щати, той е сменял собственика си седем пъти за десет години и продължава да функционира. След като беше задържан и освободен от Малайзия, той възобнови доставките си на ирански петрол малко след това, доказвайки, че само санкциите няма да са достатъчни, за да спрат тези кораби.

