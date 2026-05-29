Wall Street чупи рекорди в очакване на подписване на споразумение между САЩ и Иран

Водещите индекси на фондовата търговия отвъд Окена записаха рекорди в последната сесия за седмицата и месеца в очакване на сделка между Иран и САЩ, пише CNBC. По-рано тази вечер (29 май) CNN съобщи, че споразумение за удължаване примирието между двете страни е готово и очаква подписа на Доналд Тръмп. Иран отхвърли тези твърдения, но настроенията на пазарите остават приповдигнати.

Малко след затварянето на търговията стана ясно, че американският президент е приключил срещата си в Ситуационната стая. Според медийни публикации сделката с Иран включва преговори за ядрената програма на Техеран и отварянето на Ормуцкия проток. По-рано Тръмп написа в социалните мрежи, че има няколко условия към Иран, които включват отказ от ядрено оръжие и предаване на обогатения уран за унищожение.

При това положение Dow Jones се повиши с 0,72% до 51 032,46 пункта, а широкият S&P 500 затвори на ниво от 7580,06, пункта, или това е ръст от 0,22 на сто.За широкият индикатор това е деветата поредна седмица с увеличение на стойността, допълва Bloomberg. Nasdaq, в чийто състав има множество технологични компании, увеличи стойността си с 0,21% до 26 972,62 пункта. През май Nasdaq добави 8% към стойността си.

И трите водещи индекса на Wall Street подобр иха рекорди при затварянето на търговията за този месец.

Най-печеливш днес е технологичният сектор. Акциите на Dell поскъпнаха с 33% до 420,91 долара за брой, след като производителят на лаптопи съобщи за ръст на печалбите си през тримесечието. Компанията отчете най-доброто представяне на акциите си в историята.

При търговията с петрол тенденцията е обратна - цената на петрола намалява, след като стана ясно, че едно от условията на Тръмп за сделка е отварянето на Ормузкия проток. Иран трябва да се съгласи още и на отнемане на обогатения уран, който притежава и унищожаването му. В процедурата ще участват САЩ, Иран и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Американският лек суров петрол (WTI) затвори на ниво от 87,36 долара за барел. Европейският "Брент" затвори търговията с цена от 92,05 долара за барел. Според изчисленията за месец петролът е поевтинял с 19% и това е един от най-лошите месеци от март 2020 година - времената на пандемията от коронавируса..

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1661 долара. Стойността на британския паунд достига до 1,3461 долара.

Цената на златото се повишава с около 1% до 4574 долара за тройунция.