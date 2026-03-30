Защита, а не богатство мотивира новите кандидати за членство в ЕС

Преди повече от две десетилетия държавите от Източна Европа се стремяха да се присъединят към Европейския съюз (ЕС), привлечени от желанието да станат част от клуба на богатите и с надеждата Брюксел да им помогне да изравнят жизнения си стандарт със Запада. Сега целта на новите кандидати е сигурност, пише Politico.

Именно това мотивира връщането на дебата за европейско членство в Исландия и Норвегия - и двете страни бяха подали заявки, но се отказаха по различни причини. Исландия например не успя да се разбере с Брюксел за квотите за риболов и изтегли кандидатурата си през 2015 година. Норвегия пък преговаряше за членство през 1992 година, но гражданите не подкрепиха идеята. Дори и сега норвежците не искат да са част от ЕС, но в последните 18 месеца, и особено след заплахите на САЩ към други членове на НАТО, нагласите започват да се променят.

И двете държави изглеждат притеснени от непредсказуемото поведение на американския президент Доналд Тръмп. Той не просто поставя под въпрос реакцията на НАТО в случай на опасност, но и персонално се разсърди на Норвегия, след като беше пропуснат при раздаването на Нобелови награди. Заплахите за анексирането на Гренландия също оказват ефект.

Исландското правителство ускори плановете си за провеждане на референдум за членство в ЕС. "Ще бъдем по-силни в голяма група с единомислещи държави, които се обявяват за демокрация, свобода, човешки права и териториален интегритет", коментира външният министър Торгердур Катрин Гунарсдотир пред Politico.

НАТО предлага един аспект на сигурността, а ЕС - друг, който също е важен за държави като Норвегия, казва от своя страна лидерът на опозиционната Консервативна партия Ине Ериксен Сьорайде.

"Тръмп промени всичко", допълва и неназован норвежки политик.

Бедни срещу богати кандидати

За сегашните членове на ЕС държави като Норвегия и Исландия са много по-привлекателни от по-бедните кандидати - Украйна, Молдова, Албания, Черна гора и Сърбия, които ще търсят подкрепата на общността, за да изравнят стандартите си на живот. И двете държави са сред десетте най-богати държави в света - Норвегия управлява най-богатия суверенен фонд в света с активи на стойност над 2 трлн. долара. През 2026 година Черна гора е в топ 100, а Украйна - 132-а по показател брутен вътрешен продукт на човек от населението.

И за Исландия, и за Норвегия ще бъде много по-лесно да станат част от ЕС, коментират източници на Politico. И двете държави са почти изцяло интегрирани в общността (част от Европейското икономическо пространство и Европейската асоциация за свободна търговия, както и от Шенгенското пространство) и ако поискат, ще се присъединят много бързо.

Европейския член Канада

Изглежда странно, но дори и Канада може да се окаже част от Европейския съюз, подсказват и френският външен министър Жан-Ноел Баро и финландският президент Александър Стуб. Канада също беше заплашена с анексиране от страна на Доналд Тръмп още преди да встъпи в длъжност в Овалния кабинет.

Официално премиерът на Канада Марк Карни отрече подобна възможност, но е факт, че Отава се приближава все повече към Европа - и по отношение на търговията, и по други политики.

Близо до ЕС остава и Великобритания и от 2024 година двете страни преговарят за задълбочаване на отношенията в определени области. На този етап няма сигнали, че Лондон обмисля завръщане в общността, но премиерът Киър Стармър работи с готовност с Франция и Германия за общи позиции по външната политика, а и Великобритания е естествен съюзник на Европа по отношение на сигурността.

ЕС е част от гаранциите за сигурност за Украйна

Макар и през 2008 година НАТО да обяви, че вратите остават отворени за Украйна и Грузия, нито една от двете страни няма перспектива за членство. След нахлуването на Русия в Украйна за Киев ЕС изглежда опция за сигурност и властите в страната се опитват да си осигурят дата за членство. ЕС се разглежда като част от гаранциите за сигурност за Украйна след края на войната, заедно с предложените от "Коалицията на желаещите" опции за миротворци и защита по суша, въздух и вода.

Според украинските чиновници Украйна има какво да предложи на ЕС в сферата на отбраната и сигурността. "Няма НАТО, няма САЩ - има само оръжия, дронове, муниции. И има ЕС", казват украински източници пред Politico.