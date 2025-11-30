Великобритания става по-европейска, изоставяйки примера на САЩ и изолацията

В разгара на войните за Brexit преди шест години премиерът Борис Джонсън се сблъска с Киър Стармър за втори референдум, който можеше да отмени решението на избирателите от 2016 г. за напускане на Европейския съюз. Тогава залозите изглеждаха изключително важни: широко разпространеното мнение беше, че правителството на Джонсън ще завърши революцията на Маргарет Тачър, като ускори своя икономически и социален модел, след като се освободи от "спирачките" на Европа. Германия и Франция наблюдаваха с тревога, страхувайки се, че Обединеното кралство ще се превърне в „Сингапур на Темза“ – пиратски офшорен съперник с ниски данъци и ниска регулация, пише в анализ Bloomberg.

Въпреки че Джонсън спечели битката за напускане на ЕС, днешният премиер Стармър спечели войната да направи Обединеното кралство по-европейско. Съседите на Великобритания не трябва да се тревожат за заплахата от динамичен конкурент в американски стил – не на последно място, защото преговарящите от Брюксел настояваха за "равнопоставеност" в търговската си сделка за Brexit с Лондон.

Ето и отговорните за този европейски уклон. Първо, Стармър, който се стреми да възстанови отношенията си с Брюксел, за да смекчи търговските търкания, произтичащи от неуспешната сделка за излизане на Джонсън. Американският президент Доналд Тръмп също така приближи Обединеното кралство до Европа. Неговата външна политика „Америка на първо място“ убеди Стармър, президента на Франция Еманюел Макрон и канцлера на Германия Фридрих Мерц, че трябва да се държат заедно или да се провалят поотделно.

Воденето на мирните преговори с Русия за Украйна от специалния пратеник Стив Уиткоф също изглежда опасно близо до капитулация от европейска гледна точка. Съмненията относно ангажимента на Белия дом да защитава съюзниците си срещу руския президент Владимир Путин подчертават необходимостта от сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство в областта на отбраната.

Трите големи държави на континента предложиха "Коалиция на желаещите" да изпратят въоръжени миротворци в Украйна.

Повторното свързване с Европа обаче никога не е лесно. В края на седмицата преговорите на Великобритания за присъединяване към схемата за заеми SAFE на ЕС на стойност 150 милиарда евро за инвестиции в отбрана се провалиха. Както обикновено, французите се пазарят докрай за цената на влизането. Мерц несъмнено ще съчувства на Стармър по време на посещението си в Лондон следващата седмица.

