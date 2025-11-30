IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Великобритания става по-европейска, изоставяйки примера на САЩ и изолацията

Политиката на Тръмп и съмненията, че САЩ ще защити европейските си партньори сближават големите играчи на Стария контиент

11:31 | 30.11.25 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

В разгара на войните за Brexit преди шест години премиерът Борис Джонсън се сблъска с Киър Стармър за втори референдум, който можеше да отмени решението на избирателите от 2016 г. за напускане на Европейския съюз. Тогава залозите изглеждаха изключително важни: широко разпространеното мнение беше, че правителството на Джонсън ще завърши революцията на Маргарет Тачър, като ускори своя икономически и социален модел, след като се освободи от "спирачките" на Европа. Германия и Франция наблюдаваха с тревога, страхувайки се, че Обединеното кралство ще се превърне в „Сингапур на Темза“ – пиратски офшорен съперник с ниски данъци и ниска регулация, пише в анализ Bloomberg.

Въпреки че Джонсън спечели битката за напускане на ЕС, днешният премиер Стармър спечели войната да направи Обединеното кралство по-европейско. Съседите на Великобритания не трябва да се тревожат за заплахата от динамичен конкурент в американски стил – не на последно място, защото преговарящите от Брюксел настояваха за "равнопоставеност" в търговската си сделка за Brexit с Лондон.

Ето и отговорните за този европейски уклон. Първо, Стармър, който се стреми да възстанови отношенията си с Брюксел, за да смекчи търговските търкания, произтичащи от неуспешната сделка за излизане на Джонсън. Американският президент Доналд Тръмп също така приближи Обединеното кралство до Европа. Неговата външна политика „Америка на първо място“ убеди Стармър, президента на Франция Еманюел Макрон и канцлера на Германия Фридрих Мерц, че трябва да се държат заедно или да се провалят поотделно.

Воденето на мирните преговори с Русия за Украйна от специалния пратеник Стив Уиткоф също изглежда опасно близо до капитулация от европейска гледна точка. Съмненията относно ангажимента на Белия дом да защитава съюзниците си срещу руския президент Владимир Путин подчертават необходимостта от сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство в областта на отбраната.

Трите големи държави на континента предложиха "Коалиция на желаещите" да изпратят въоръжени миротворци в Украйна.

Повторното свързване с Европа обаче никога не е лесно. В края на седмицата преговорите на Великобритания за присъединяване към схемата за заеми SAFE на ЕС на стойност 150 милиарда евро за инвестиции в отбрана се провалиха. Както обикновено, французите се пазарят докрай за цената на влизането. Мерц несъмнено ще съчувства на Стармър по време на посещението си в Лондон следващата седмица.

Свързани статии

Целия материал можете да прочетете в Bloomberg TV Bulgaria

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 14:23 | 30.11.25 г.
Brexit икономиката на Великобритания европейска интеграция
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 3 rate down comment 0
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
До: гъбкоТръмпанарските сделки са по-скоро далавери, гешефти и машинация, а не честна сделка. Аз съм чел книгите за начина на преговори на тоя самиоповярвал си реднек и той прилага точно това, което винаги е правил. Изненада, лкпса на основа, отмятане, натиск, общо взето измекярски похвати. Единсъвения вариант е с мълчание да не се приеме изнудването. Тогава губи търпение и става уязвим.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 5 rate down comment 1
гъбко
преди 3 часа
Хах ... как неусетно се намести в коментарите на международните отношения опросттаченият и тръмпанизиран термин "сделка" , вместо договор , споразумение , конвенция ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още