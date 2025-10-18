IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Андрю Бейли: Brexit ще продължи да помрачава британската икономика в обозримо бъдеще

Потенциалът за растеж на Обединеното кралство се е забавил до 1,5% годишно през последните 15 години от 2,5% през предходните две десетилетия

18:33 | 18.10.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Решението на Великобритания да напусне Европейския съюз (ЕС) през 2016 г. ще продължи да оказва влияние върху растежа на икономиката на Обединеното кралство в продължение на няколко години, но в дългосрочен план икономиката ще се адаптира, заяви управителят на Английската централна банка (АЦБ) Андрю Бейли, цитиран от Bloomberg.

В рядък коментар относно Brexit по време в реч във Вашингтон, Бейли заяви, че това ще има отрицателно въздействие върху икономическия растеж в „обозримо бъдеще“. Въздействието обаче постепенно ще отшуми, добавя той.

„Ако една икономика стане по-малко отворена, това ще ограничи растежа, въпреки че с течение на времето търговията ще се коригира и възстанови. И изглежда, че точно това се е случило“, посочва той.

Brexit беше споменат от Бейли като един от поредицата шокове, които ограничиха икономическия растеж, посочвайки също коронавируса, руската инвазия в Украйна, американските мита и „по-дълбоките шокове в предлагането“ от застаряването на населението и слабата производителност във Великобритания.

Потенциалът за растеж на Обединеното кралство се е забавил до 1,5% годишно през последните 15 години от 2,5% през предходните две десетилетия, което е засегнало публичните финанси, изтъква Бейли.

Свързани статии

Коментарите му идват преди представянето на бюджета на 26 ноември, когато се очаква финансовият министър Рейчъл Рийвс да повиши данъците, за да запълни голямата дупка в бюджета. Лейбъристкото правителство се стреми също така да пренастрои отношенията си с ЕС, за да премахне продължаващите търговски противоречия, които според икономистите биха довели до по-бърз растеж.

Ако растежът беше останал при темп от 2,5% годишно, като държавните заеми бяха фиксирани, съотношението дълг/БВП сега щеше да бъде 82% вместо 96%, а официалната прогноза за 2029-30 г. щеше да бъде за 79%, а не 96%, изтъква Бейли.

Позовавайки се на бащата на съвременната икономика, Адам Смит, Бейли каза: „Ключовият елемент в мисленето на Смит тук е, че по-голямото търговско пространство би довело до по-голям растеж на производителността и по този начин до по-висок потенциален темп на растеж“.

За да се справи с икономическия спад и с въздействието на застаряването на населението и търговските ограничения, Бейли заяви, че Обединеното кралство трябва „да насърчи инвестициите в икономиката“.

Изкуственият интелект може да помогне, смята Бейли.

„Тъй като изглежда, че изкуственият интелект може да се окаже следващата технология с общо предназначение, трябва да работим с него и да гарантираме, че той се развива по подходящ и добър начин“, коментира централният банкер.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 18:33 | 18.10.25 г.
Андрю Бейли АЦБ Английска централна банка икономиката на Великобритания Brexit
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още