Андрю Бейли: Brexit ще продължи да помрачава британската икономика в обозримо бъдеще

Решението на Великобритания да напусне Европейския съюз (ЕС) през 2016 г. ще продължи да оказва влияние върху растежа на икономиката на Обединеното кралство в продължение на няколко години, но в дългосрочен план икономиката ще се адаптира, заяви управителят на Английската централна банка (АЦБ) Андрю Бейли, цитиран от Bloomberg.

В рядък коментар относно Brexit по време в реч във Вашингтон, Бейли заяви, че това ще има отрицателно въздействие върху икономическия растеж в „обозримо бъдеще“. Въздействието обаче постепенно ще отшуми, добавя той.

„Ако една икономика стане по-малко отворена, това ще ограничи растежа, въпреки че с течение на времето търговията ще се коригира и възстанови. И изглежда, че точно това се е случило“, посочва той.

Brexit беше споменат от Бейли като един от поредицата шокове, които ограничиха икономическия растеж, посочвайки също коронавируса, руската инвазия в Украйна, американските мита и „по-дълбоките шокове в предлагането“ от застаряването на населението и слабата производителност във Великобритания.

Потенциалът за растеж на Обединеното кралство се е забавил до 1,5% годишно през последните 15 години от 2,5% през предходните две десетилетия, което е засегнало публичните финанси, изтъква Бейли.

Коментарите му идват преди представянето на бюджета на 26 ноември, когато се очаква финансовият министър Рейчъл Рийвс да повиши данъците, за да запълни голямата дупка в бюджета. Лейбъристкото правителство се стреми също така да пренастрои отношенията си с ЕС, за да премахне продължаващите търговски противоречия, които според икономистите биха довели до по-бърз растеж.

Ако растежът беше останал при темп от 2,5% годишно, като държавните заеми бяха фиксирани, съотношението дълг/БВП сега щеше да бъде 82% вместо 96%, а официалната прогноза за 2029-30 г. щеше да бъде за 79%, а не 96%, изтъква Бейли.

Позовавайки се на бащата на съвременната икономика, Адам Смит, Бейли каза: „Ключовият елемент в мисленето на Смит тук е, че по-голямото търговско пространство би довело до по-голям растеж на производителността и по този начин до по-висок потенциален темп на растеж“.

За да се справи с икономическия спад и с въздействието на застаряването на населението и търговските ограничения, Бейли заяви, че Обединеното кралство трябва „да насърчи инвестициите в икономиката“.

Изкуственият интелект може да помогне, смята Бейли.

„Тъй като изглежда, че изкуственият интелект може да се окаже следващата технология с общо предназначение, трябва да работим с него и да гарантираме, че той се развива по подходящ и добър начин“, коментира централният банкер.