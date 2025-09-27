Защо инфлацията във Великобритания е толкова бърза и какво означава това за лихвите?

Докато следпандемичният скок на инфлацията е отшумял в голяма част от развитите страни, Великобритания все още е с най-високия ръст на цените сред големите западни икономики, пише Bloomberg.

Разбира се, инфлацията сега е значително по-бавна от нивото в края на 2022 г., когато достигна максималната си стойност от 11,1%. Това се случи, след като Английската централна банка (АЦБ) агресивно повиши основните лихвени проценти от почти нула в края на 2021 г. до 5,25% през 2023 г., намалявайки покупателната способност на кредитополучателите.

Въпреки това инфлацията се завръща, като индексът на потребителските цени достигна 3,8% през юли и август, което е най-високото ниво за повече от година и половина и значително над целта на АЦБ от 2%. Финансовата институция реагира, като запази основния лихвен процент без промяна на ниво 4%, удължавайки икономическите трудности за домакинствата, които вече страдат от историческо понижение на жизнения стандарт.

Ето защо се оказва толкова трудно да се върнат под контрол цените на стоките, вариращи от говеждо месо до гориво.

Какво се случи с инфлацията в Обединеното кралство?

Инфлацията в Обединеното кралство скочи, когато икономиките излязоха от пандемията от Covid-19, защото хората харчеха парите, които бяха спестили по време на карантината, а компаниите се мъчеха да отговорят на скока в търсенето на фона на прекъсванията във веригите за доставки. Освен това цените на енергията драстично се увеличиха след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

По-високите лихвени проценти, в комбинация с понижаването на цените на енергията, доведоха до забавяне на инфлацията, но индексът на потребителските цени във Великобритания се стабилизира над нивата, наблюдавани в голяма част от континентална Европа. Инфлацията през август беше 0,9% във Франция и 2,2% в Германия.

Каква е причината за по-бързата инфлация в Обединеното кралство?

Възстановяването от краткосрочното забавяне до 1,7% през септември 2024 г. се дължи на увеличението на сметките за комунални услуги на домакинствата, по-специално за енергия, а в последно време и за храна.

Обединеното кралство е по-зависимо от повечето други големи икономики от вноса на газ за енергийните си нужди. Цените на газа в Обединеното кралство скочиха през 2022 г. и не са се върнали до нивата отпреди пандемията. Газът определя цените на електроенергията в над 90% от случаите.

Енергията не е единствената причина. Недостигът на работна ръка след пандемията доведе до ръст на заплатите, а железопътните и публичните синдикати организираха стачки за по-добро заплащане по време и след инфлационния шок.

Редовният годишен ръст на заплатите беше 4,8% за тримесечието до юли – над нивото от 3-3,5%, което АЦБ счита за съвместимо с целта за инфлация от 2% и ръст на производителността от 1-1,5%. Той обаче се забавя.

Правителството също допринесе за ценовия натиск, като увеличи минималната заплата с по 9,7%, 9,8% и 6,7% последователно през последните три години. През април правителството въведе данък върху заплатите в размер на 26 млрд. лири (близо 30 млрд. евро), който работодателите прехвърлиха на потребителите чрез повишаване на цените.

Защо ускорената инфлация е важна?

На най-основно ниво това води до повишаване на разходите за живот и намаляване на покупателната способност на потребителите — особено за тези, чиито заплати не успяват да се изравнят с по-високите цени.

Ускорената инфлация засяга по-силно хората с ниски доходи, тъй като по-голяма част от разходите им отива за стоки от първа необходимост. Според официални данни цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки са се повишили с 5,1 % през август в сравнение с предходната година. Само цените на хранителните продукти са се увеличили с близо 40% от началото на пандемията в началото на 2020 г.

Освен това британците са склонни да рефинансират ипотеките си по-често от гражданите на САЩ и континентална Европа, така че много домакинства са изложени на по-високите лихвени проценти, наложени от АЦБ, за да се върне инфлацията под контрол.

Разходите по заемите във Великобритания бяха намалени пет пъти до 4% от пиковата стойност от 5,25%, но се понижават по-бавно, отколкото в еврозоната, където от миналата година бяха направени осем съкращения от 4% до 2%. Хората в трудоспособна възраст често са най-засегнати, тъй като по-възрастните поколения обикновено притежават собствени жилища и получават пенсии, обвързани с инфлацията.

Каква роля е изиграл Брекзит в упоритата инфлация във Великобритания?

Много икономисти твърдят, че излизането на Великобритания от Европейския съюз (ЕС) е оставило своя отпечатък върху проблемите с ценовия натиск.

Проучване на London School of Economics показва, че една трета от инфлацията при хранителните продукти във Великобритания от края на 2019 г. до март 2023 г. е причинена от Брекзит, тъй като допълнителните разходи за граничен контрол са увеличили сметките за хранителни продукти със 7 млрд. лири.

Какво друго стимулира ценовия натиск в Обединеното кралство?

Производителността на Великобритания е спаднала през последните години и сега изостава от тази на повечето други водещи страни. По-малко продуктивната работна сила произвежда по-малко стоки и услуги, при по-висока единична цена, което ограничава способността на икономиката да расте, без да подхранва инфлацията.

През второто тримесечие на 2025 г. растежът на производителността, измерен по производството на работник, е бил отрицателен: според Националната статистическа служба е отбелязан спад от 1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Високите нива на миграция от 2010 г. насам поддържат темпа на растеж на Обединеното кралство, прикривайки незадоволителните резултати по отношение на производителността. Дългогодишният недостиг на бизнес и правителствени инвестиции се сочи като причина за ниския растеж на производителността от Световната финансова криза през 2008 г. насам.

Ще се забави ли скоро инфлацията в Обединеното кралство?

Повишаването на цените на хранителните продукти се очертава като най-новото препятствие пред забавянето на инфлацията. Говеждото месо, портокаловият сок и шоколадът например отбелязват значително поскъпване. Разходите за гориво също скочиха, повлияни от цената на петрола.

Английската централна банка е нащрек дори за временни скокове в цените, тъй като домакинствата – чувствителни през последните години към вредите, които инфлацията може да нанесе на жизнения стандарт – се опитват да увеличат покупателната си способност с по-високи изисквания за заплати.

Представители на банката заявиха, че според тях по-високите лихвени проценти дават резултат и инфлацията ще се върне на ниво 2% в началото на 2026 г. Но скорошният скок в цените ги тревожи.

Инфлацията е една от най-големите грижи на обществото, като се очаква увеличението на цените на хранителните продукти да достигне 6% до края на годината“, заяви Хелън Дикинсън, изпълнителен директор на British Retail Consortium (BRC).

Пазарът на труда във Великобритания показва ясни признаци на забавяне, което може да намали натиска за повишаване на заплатите. Проучване на АЦБ сред работодателите установи, че ръстът на възнагражденията ще бъде около 3,5% до края на 2025 г. Търговската война на американския президент Доналд Тръмп също може да допринесе за процеса на дефлация във Великобритания, тъй като износители като Китай пренасочват доставките си към страни с по-ниски мита като Великобритания.

Кога АЦБ ще намали лихвените проценти и с колко?

АЦБ отказва да даде официална прогноза за „крайния лихвен процент“, при който разходите по заемите ще се стабилизират, ако икономиката работи на пълни обороти и инфлацията остане на 2%.

Повечето икономисти смятат, че това ниво е между 3% и 3,5%. Алън Тейлър от АЦБ наскоро заяви, че според него лихвите ще се стабилизират около 2,75%. В сравнение с десетилетието след финансовата криза, когато те бяха около 0,5%, това изглежда високо ниво. Преди 2008 г. обаче лихвите рядко бяха по-ниски от 4,5%.

Към края на септември, когато инфлацията във Великобритания изглежда по-упорита отколкото се очакваше, инвеститорите ограничават очакванията си за предстоящо понижение на лихвените проценти. Сега пазарите виждат малка вероятност за намаление през ноември и още по-малък за такъв ход през декември.